Les villes qui ont défondé la police récoltent plus de violence et appellent à refinancer ⋆ .

Un certain nombre de villes américaines qui ont suspendu leurs services de police ont connu des pics majeurs de criminalité et des appels des citoyens à rétablir le financement, selon Sinclair «Full Measure with Sharyl Attkisson.

Les villes ont réduit leurs budgets de police après la mort de George Floyd l’été dernier alors qu’il était en garde à vue. Un incident meurtrier en avril, au cours duquel la police a tiré et tué Daunte Wright à Brooklyn Center, au Minnesota, d’autres appels ont été lancés pour réformer et – de certains cercles – abolir la police. Dans la dernière émission d’Attkisson, le journaliste d’investigation a examiné les conséquences de ces actions.

Le conseil municipal de Minneapolis a voté pour détourner 9 millions de dollars du budget de la police de 178 millions de dollars vers la prévention de la violence et la santé mentale.

Don Samuels, organisateur communautaire et militant des droits civiques, vit à North Minneapolis depuis plus de 20 ans. «Nous qui vivons dans des communautés comme celle-ci, nous comprenons qu’il y a beaucoup de gens qui ne sont retenus que par des facteurs externes… Comme la police, comme les voisins qui interviennent.

Samuels a déclaré que depuis que le budget de la police a été réduit, «nous avons entendu plus de coups de feu. Nous entendions un coup de feu de temps en temps. Il semble que maintenant tout le monde ait un fusil automatique ou quelque chose comme ça parce que c’est 20 coups à la fois.

En conséquence, Samuels a déclaré: «Pour la première fois – et permettez-moi de dire, ma femme et moi avons déménagé ici pour faire partie du mouvement des droits civiques, la transformation de notre communauté – pour la première fois depuis que nous avons déménagé ici. , nous nous sommes dit quelque chose que nous n’avions jamais dit auparavant depuis 24 ans: ‘Peut-être que nous devrons déménager.’ »

Partout au pays, d’autres villes ont fait des coupes dramatiques, de New York prenant 1 milliard de dollars à ses forces, Washington, DC coupant 15 millions de dollars, et Austin et Los Angeles coupant chacun 150 millions de dollars de la leur.

Mais maintenant, ces mêmes villes – et bien d’autres, pour une foule de raisons – ont connu des pics alarmants de crimes violents, en particulier d’homicides. Le taux d’homicides à Los Angeles est en hausse de 38%, Austin de 41%, DC de 14% et New York de 48%.

À Minneapolis, le taux d’homicides a bondi de 70% en 2020, les crimes violents ayant augmenté de 22%.

Kevin Davis était le commissaire de police de Baltimore en 2017, alors que cette ville était sous le choc de ses propres émeutes après la mort de Freddie Gray alors qu’il était en garde à vue. Aujourd’hui, Davis enseigne aux étudiants la justice pénale.

«Quand j’ai entendu pour la première fois les mots« défund »,« démanteler »et« abolir », j’ai grogné parce que je savais ce que les gens voulaient dire parce que c’était un effort de réforme pour améliorer, pour faire mieux. Mais je pense qu’une fois que ces mots sont restés coincés, en particulier la suppression de la police ou le démantèlement de la police, cela a détourné l’attention des réformes nécessaires qui doivent avoir lieu », a déclaré Davis.

Samuels et ses voisins poursuivent maintenant la ville de Minneapolis, pour ajouter plus de police. Basé sur un mandat par habitant dans la charte de la ville, Minneapolis doit avoir environ 750 agents. Parce que beaucoup ont démissionné ou sont partis en congé de longue durée, certains aux prises avec le SSPT, le ministère manque actuellement d’environ 100 agents de ce nombre, dit James Dickey, l’avocat du groupe de huit résidents poursuivant en justice.

“Il ne devrait vraiment pas y avoir un combat comme celui-ci”, a déclaré Dickey. «Il ne devrait pas être que la ville soit forcée contre sa volonté presque, semble-t-il, de mettre un certain nombre d’officiers dans les rues de Minneapolis pour protéger ses citoyens. Cela ne devrait pas être une lutte. Ce devrait être quelque chose qui constitue une bonne politique publique, que lorsque les citoyens réclament une protection, la ville la fournit.

Comme Los Angeles, New York et Austin, Minneapolis pense qu’il doit rembourser la police.

Le chef de la police de Minneapolis convient qu’il faut plus d’agents, tout comme le maire, qui a récemment obtenu 6,4 millions de dollars pour recruter de nouveaux agents.

“Voici un flash de nouvelles, toutes ces améliorations coûtent de l’argent”, a déclaré Davis. «Ils nécessitent des améliorations budgétaires. Donc, en même temps que nous utilisons des termes malheureux comme défund et démanteler, que les changements que nous voulons voir opérer dans notre profession vont exiger un investissement encore plus important. Maintenant, je sais que tout le monde n’aime pas entendre ça, mais c’est vraiment ce qui va nous amener à un meilleur endroit.

Quant à l’effort du conseil municipal de Minneapolis pour réimaginer le service de police, leur plan est de mettre la question au vote en novembre pour demander aux résidents s’ils veulent remplacer le service de police. On ne sait pas à quoi ressemblerait réellement la force de remplacement.

Le président Joe Biden, qui dit qu’il ne soutient pas le report du financement de la police et a fait campagne sur la promesse d’une réforme de la justice pénale, a ramené les enquêtes fédérales de l’époque Obama sur les services de police locaux, conduisant à une surveillance directe de Washington dans certaines villes qui peut durer des années. . Le mois dernier, son ministère de la Justice a ordonné au FBI, à l’ATF et aux US Marshals d’aider la police de Minneapolis.

Biden a été sous pression pour apporter des changements systémiques.

«Nous avons aussi énormément de choses auxquelles nous devons faire face, pas – quand cela – quand il s’agit de la police, quand il s’agit de faire progresser l’égalité, les opportunités économiques … Nous savons que la colère, la douleur et les traumatismes qui existent dans la communauté noire dans cet environnement est réelle, sérieuse et conséquente, mais elle ne justifiera pas la violence et / ou le pillage », a déclaré Biden.

Après la mort de Wright le 11 avril, Kim Potter, l’ancien policier qui a tiré et tué Wright, et le chef de la police du Brooklyn Center, ont démissionné. Le directeur de la ville a été congédié et Potter a été accusé d’homicide involontaire coupable. Le maire de Brooklyn Center, Mike Elliott, a promis de demander justice pour Daunte Wright.