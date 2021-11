Les violeurs pakistanais seront castrés chimiquement en vertu d’une nouvelle loi | Monde | Nouvelles

Le tollé général suscité par l’augmentation des viols contre les femmes et les enfants au Pakistan a conduit à la nécessité de prendre des mesures pour arrêter le nombre élevé d’attaques. En vertu de la nouvelle loi, les récidivistes sont soumis à une castration chimique. Le projet de loi entraînera également une action en justice plus rapide et un soutien accru aux victimes.

Les personnes reconnues coupables de viol collectif seront condamnées à mort ou emprisonnées pour le reste de leur vie.

La législation a été signée par le président Arif Alvi en décembre dernier après que le Premier ministre Imran Kahn et son cabinet l’aient approuvée.

Mercredi, le vote à l’Assemblée nationale a définitivement adopté la mesure.

Le gouvernement pakistanais a promis un changement après que des manifestations ont éclaté à travers le pays à la suite du viol collectif d’une Française – sous le regard de ses enfants – à l’extérieur de la ville de Lahore, sur une autoroute déserte, en septembre de l’année dernière.

Elle s’est arrêtée sur la route car sa voiture était en panne d’essence.

L’enquêteur principal, Umar Sheikh, a déclaré que la femme aurait dû voyager sur une route plus fréquentée pendant la journée et vérifier son essence avant de partir était à l’origine de l’attaque, déclenchant une réaction du public.

Lors de l’arrestation des deux violeurs, Abid Malhi et Shafqat Ali, le Premier ministre Imran Khan a appelé à des taux de condamnation plus stricts.

Il a déclaré: « Ils devraient recevoir des punitions exemplaires.

« À mon avis, ils devraient être pendus au chowk.

« La façon dont les meurtres sont classés au premier degré, au deuxième degré et au troisième degré, le viol devrait également être classé de cette façon, et les violeurs au premier degré devraient être castrés et complètement incapables. »

L’échec du gouvernement à enquêter et à poursuivre efficacement les cas de violence sexuelle fait du Pakistan un pays où la violence sexuelle et sexiste à l’égard des femmes est omniprésente.

En outre, le projet de loi verra la création d’un registre national des délinquants sexuels et une meilleure protection des témoins, y compris des salles de crise dans les hôpitaux publics spécialement conçues pour traiter et examiner les victimes de viol dans les premières heures suivant le crime.

La castration chimique implique l’utilisation de médicaments pour réduire la testostérone.

La procédure médicale est utilisée pour les violeurs d’enfants en Pologne depuis 2006.

Les pédophiles en Indonésie sont passibles de la même peine depuis 2016, et au Kazakhstan depuis le début de cette année.

La nouvelle loi devrait être largement saluée par les militants des droits. Cependant, certains soutiennent que cela ne s’attaque pas à la racine du problème.

Rimmel Mohydin, militant pour l’Asie du Sud d’Amnesty International, a déclaré l’année dernière lorsque la mesure de castration était en cours de discussion : « Des sanctions comme celle-ci ne feront rien pour réparer un système de justice pénale défectueux.

« Les castrations chimiques forcées violeraient les obligations internationales et constitutionnelles du Pakistan d’interdire la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

« Au lieu d’essayer de détourner l’attention, les autorités devraient se concentrer sur le travail crucial de réformes qui s’attaqueront aux causes profondes des violences sexuelles et donneront aux survivantes la justice qu’elles méritent et la protection dont elles ont besoin.