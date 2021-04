Les «virus de l’esprit» créant des guerriers de la justice sociale ⋆ .

par Mish Shedlock, The Street:

Gaad Saad, un psychologue spécialisé dans l’application de la biologie évolutionniste à l’étude du comportement des consommateurs, a écrit un livre de grande valeur, et de plus, c’est un livre qui a demandé un grand courage à écrire. Le livre est rempli d’idées intéressantes, et j’ai ici de la place pour n’en citer que quelques-unes.

Ce qui m’attire le plus dans ce livre, c’est que Saad a une tournure d’esprit philosophique et, en tant que tel, il s’intéresse aux tentatives à la mode de nier l’existence de la vérité objective. Il dit,

L’objectif central de ce livre est d’explorer un autre ensemble d’agents pathogènes qui sont aussi dangereux [as biological parasites] à la condition humaine: agents pathogènes parasitaires de l’esprit humain. Ceux-ci sont composés de schémas de pensée, de systèmes de croyances, d’attitudes et de mentalités qui parasitent la capacité de penser correctement et avec précision. Une fois que ces virus de l’esprit s’emparent de ses circuits neuronaux, la victime affligée perd la capacité d’utiliser la raison, la logique et la science pour naviguer dans le monde. Au lieu de cela, on s’enfonce dans un abîme de folie infinie mieux défini par un départ obstiné et fier de la réalité, du bon sens et de la vérité. (p. 17)

Les virus mentaux que Saad a à l’esprit sont dans une large mesure ceux qui nient que les êtres humains aient une nature biologique. Il dit, par exemple,

De nombreux agents pathogènes des idées partagent un fil conducteur, un désir profond de libérer les gens des chaînes de la réalité. Prenons, par exemple, la prémisse vierge de l’esprit humain. Il postule que les humains naissent dépourvus de tout plan biologique évolué et de différences individuelles innées. On pense que nos trajectoires de vie éventuelles sont entièrement façonnées par l’environnement distinct auquel nous avons été exposés. (p. 70)

C’est précisément ici que Saad a manifesté son courage, car les adeptes de nombreux mouvements à la mode nient ce qu’il affirme et ont rapidement boycotté et mis sur liste noire les dissidents. Il nous dit que le

les pathogènes des idées sur les campus universitaires se répartissent en plusieurs grandes catégories. Le postmodernisme postule que toute connaissance est relative (pas de vérités objectives)…. Le constructivisme social propose que la grande majorité des comportements, des désirs et des préférences humains ne sont pas formés par la nature humaine ou notre héritage biologique mais par la société, ce qui signifie, entre autres, qu’il n’y a pas de différences sexuelles déterminées biologiquement, mais seulement imposées culturellement rôles de genre. » Le féminisme radical affirme que ces rôles de genre sont dus aux forces nébuleuses et néfastes du patriarcat. L’activisme transgenre prétend que le sexe biologique et le «genre» sont des constructions fluides non binaires. Scientifiquement parlant, le postmodernisme, le constructivisme social, le féminisme radical et l’activisme transgenre sont tous basés sur des mensonges démontrables. (p. 69, italiques dans l’original)

Saad a mis un grand accent sur les découvertes, comme il les prend, de la biologie évolutionniste, mais comment savons-nous que ces découvertes sont vraies, et, de plus, si fermement établies que la résistance à celles-ci peut être qualifiée de pathologie mentale? Dans un passage crucial, il dit que la théorie évolutionniste est soutenue par «des réseaux nomologiques de preuves cumulatives». «Cette approche incarne le don de l’intellect humain. Cela revient à construire un puzzle. Aucune pièce n’est suffisante pour voir l’image complète, mais une fois que toutes les pièces sont placées dans leurs positions légitimes, le motif final apparaît clairement »(p. 146).

Saad, semble-t-il, croit fermement que la science est notre meilleur moyen d’atteindre la vérité objective. «Les philosophes ont proposé de nombreux cadres pour définir la vérité. Les preuves mathématiques, par exemple, sont des vérités axiomatiques. Les vérités empiriques, par contre, sont recherchées par la méthode scientifique »(p. 143, italiques dans l’original). Les points de vue de Saad sur l’évolution et la science méritent un examen attentif, mais mon objectif ici est de les présenter plutôt que de les évaluer. Je voudrais cependant noter un problème. Quand il dit que «la méthode scientifique est le cadre épistémologique universel pour comprendre le monde qui nous entoure» (p. 57, italiques ajoutés), il fait une déclaration qu’il prend pour vraie, même si c’est une déclaration philosophique et non un scientifique.

Dans son accent sur l’objectivité de la logique et de la raison, Saad trouve un allié en Ludwig von Mises, qu’il cite:

Le mantra progressiste contemporain considère qu’il est louable de soutenir que différentes races, cultures ou religions possèdent des modes de connaissance distincts. Cependant, il n’y a pas si longtemps, l’idée que des personnes de races ou de classes différentes possédaient des modes de pensée et de raisonnement distincts était réservée aux racistes et autres mécréants. Ludwig von Mises… a inventé le terme polylogisme pour capturer cette folie exacte. Mises a fait la différence entre le polylogisme marxiste et le polylogisme racial…. Le polylogisme est une notion anti-science, comme Mises le savait bien…. Il n’y a pas d ‘«esprit noir» ou d’ «esprit blanc», pas de «manière de savoir des hommes blancs» ou de «manière indigène de savoir», il n’y a qu’une seule vérité, et nous la trouvons à travers la méthode scientifique. (p. 59 à 60)

Une objection peut se présenter à certains lecteurs, mais Saad a une réponse. Saad dit qu’il n’y a qu’une seule façon de savoir, pas des manières distinctes de savoir entre les hommes et les femmes, mais ne met-il pas aussi, contre celles qu’il appelle les féministes radicales, l’accent sur les différences biologiquement fondées entre le comportement des hommes et des femmes? Saad répondrait qu’il n’y a pas de contradiction: il y a des raisons évolutives à la fois pour la logique universelle et les différences de comportement fondées sur le sexe.

Si la science veut continuer à progresser, il est essentiel que toutes les pistes d’enquête soient ouvertes. Cette ouverture ne doit pas céder la place aux demandes de certains groupes «opprimés» que les opinions controversées qui blessent leurs sentiments soient interdites:

