Les visages de Solskjaer sous le feu doivent gagner le match dans le nord de Londres alors que Kane et Ronaldo s’affrontent

Tottenham accueille Manchester United dans un énorme affrontement en Premier League samedi soir.

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, subit une pression immense après la défaite désespérée du week-end dernier à domicile contre Liverpool.

Tottenham affronte Manchester United dans un énorme match en direct sur talkSPORT ce samedi

Bien que Solskjaer ait survécu au limogeage, il devra commencer à arranger les choses dès que possible et à déclarer le voyage de samedi dans le nord de Londres.

Les Spurs ont également connu une campagne mitigée et ont perdu contre West Ham la dernière fois.

Les deux équipes auraient besoin d’un résultat et d’une performance qui remontent le moral et il y aura beaucoup de choses en jeu.

Ce match a été jonché de buts la saison dernière, United remportant 3-1 dans la capitale et les Spurs remportant une incroyable victoire 6-1 à Old Trafford.

Tottenham contre Man United: commentaire de talkSPORT

Ce choc de Premier League débutera à 17h30 le samedi 30 octobre.

La couverture complète du stade Tottenham Hotspur sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 17h.

Hugh Woozencroft sera votre hôte et les commentaires proviendront de Sam Matterface et de l’ancien attaquant de West Ham et de l’Angleterre Dean Ashton.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Solskjaer peut s’estimer chanceux de rester à la tête de Tottenham contre Man United: Nouvelles de l’équipe

Tottenham n’a pas de problèmes majeurs à affronter, mais Bryan Gil est incertain avec un problème aux ischio-jambiers.

Dele Alli espère être inclus dans l’équipe.

Ryan Sessegnon reste absent.

Pour United, Raphael Varane pourrait revenir de sa récente blessure à la cuisse.

Cependant, Paul Pogba est suspendu suite à son carton rouge contre Liverpool.

Anthony Martial reste incertain alors que Jadon Sancho, Jesse Lingard et Donny van de Beek poussent pour les départs.

Tottenham de Kane a perdu contre West Ham le week-end dernier Tottenham contre Man United: faits sur le match Tottenham a perdu plus de matchs de Premier League contre Manchester United que contre toute autre équipe de la compétition (36). Après une fuite de six matchs sans victoire à Tottenham en Premier League (D3 L3), Manchester United a remporté deux de ses trois dernières visites aux Spurs dans la compétition (D1). Un seul des six derniers matches de Premier League entre Tottenham et Manchester United a été remporté par l’équipe locale, avec Manchester United s’est imposé 2-1 à Old Trafford en décembre 2019.Manchester United a perdu trois de ses quatre derniers matches de Premier League (D1), autant que lors de ses 37 derniers matches de championnat (W23 D11). Les Red Devils n’ont pas perdu trois matchs consécutifs en Premier League depuis décembre 2015 sous Louis van Gaal. Le record de 29 matchs sans défaite de Manchester United à l’extérieur en Premier League s’est terminé lors de leur dernier match sur la route contre Leicester. Ils ont perdu pour la dernière fois des matchs consécutifs à l’extérieur dans la compétition lors des deux matches qui ont précédé leur invincibilité – contre Arsenal et Liverpool en janvier 2020. Nuno Espírito Santo a perdu quatre de ses neuf premiers matches de Premier League en tant que manager des Spurs (W5) – le seul manager Christian Gross en 1997-98 a perdu plus de quatre de ses 10 premiers matchs de Premier League à la tête de Tottenham. Manchester United a concédé 10 buts en Premier League en octobre, plus que toute autre équipe. Ils n’ont concédé que plus de 10 buts en deux mois calendaires, en expédiant 11 en octobre 1996 et décembre 2018. Ils ont également concédé plus de 4 buts lors de leurs deux derniers matches de championnat (2-4 contre Leicester, 0-5 contre Liverpool), pour la dernière fois. donc dans plusieurs matchs de championnat consécutifs en décembre 1961 (trois d’affilée). Son Heung-min de Tottenham a marqué quatre buts lors de ses deux matchs contre Manchester United la saison dernière (3 buts, 1 passe décisive), n’ayant pas inscrit un seul but participation à ses huit premières apparitions contre les Red Devils. Mason Greenwood a marqué cinq buts lors de ses sept dernières apparitions à l’extérieur en Premier League et neuf au total sur la route pour Manchester United – à 20 ans et 29 jours le jour de ce match, il pourrait devenir le plus jeune joueur à marquer 10 buts à l’extérieur en Premier League depuis Wayne Rooney (19 ans 21j) en novembre 2004, Rooney marquant son 10e but à Newcastle pour Manchester United. Après avoir marqué trois buts lors de ses deux premières apparitions en Premier League pour Man Utd, ce saison n, Cristiano Ronaldo n’a marqué dans aucun de ses quatre derniers matches de championnat, sa pire série depuis novembre 2017 pour le Real Madrid (également quatre d’affilée). Il n’a pas marqué cinq buts de suite depuis une série de neuf pour les Diables rouges entre novembre 2008 et janvier 2009.