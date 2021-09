Les visites de Jairam Thakur à Delhi suscitent des rumeurs de remaniement des dirigeants alors que les États dirigés par le BJP voient un changement de garde avant les élections

in

Le retour de Jairam Thakur à Delhi mardi a déclenché des rumeurs selon lesquelles il aurait été convoqué par les dirigeants pour discuter d’un changement de garde dans l’État.

À un moment où plusieurs États dirigés par le BJP assistent à un changement de direction, la deuxième visite du ministre en chef de l’Himachal Pradesh, Jairam Thakur, à Delhi en une semaine a déclenché des spéculations sur un changement de garde similaire dans l’État des collines, qui ira aux urnes l’année prochaine.

Cependant, les sources du parti, citées par The Indian Express, ont déclaré que Thakur avait été rappelé à Delhi pour discuter des préparatifs et de la stratégie du parti pour les prochains sondages dans l’État.

Thakur s’était rendu dans la capitale nationale la semaine dernière pour inviter officiellement le président Ram Nath Kovind et d’autres ministres de l’Union à un événement marquant le jubilé d’or de l’État. Cependant, son retour à Delhi mardi a déclenché des rumeurs selon lesquelles il aurait été convoqué par la direction pour discuter d’un changement de garde dans l’État.

« Le CM est dans la capitale nationale pour discuter des bypolls. Les préparatifs doivent commencer pour les élections à l’Assemblée et des stratégies doivent être élaborées pour contrer le Congrès, le facteur anti-titulaire et pour s’attaquer au ressentiment suscité par le factionnalisme au sein de l’unité d’État », a déclaré un dirigeant du BJP cité par The Indian Express.

Pendant ce temps, des sources du RSS ont également déclaré qu’il n’y avait aucun danger pour la position de Thakur en tant que ministre en chef. Cependant, certains dirigeants du BJP auraient déclaré que le CM pourrait recevoir l’ordre de démissionner.

La semaine dernière, Vijay Rupani, dans un geste inattendu, a démissionné de son poste de ministre en chef du Gujarat et a été remplacé par le choix surprise du parti – Bhupendra Patel – un député pour la première fois qui n’a jamais occupé de poste ministériel.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.