Les visites des bureaux du centre de Londres augmentent à mesure que le verrouillage se simplifie

il y a eu une augmentation «notable» des visites de bureaux dans le centre de Londres, alors que les entreprises envisagent de futurs projets immobiliers après plus d’un an de travail à domicile dans certains cas.

Le mois dernier, 590 614 pieds carrés de locations ont été convenus dans le centre de Londres. C’était au-dessus des 289 074 pieds carrés un an plus tôt lorsque le verrouillage était en place et que des restrictions de voyage strictes rendaient les transactions plus délicates.

Cependant, le chiffre est toujours en dessous des niveaux pré-pandémique, avec 664.466 pieds carrés réalisés en avril 2019, selon l’agent immobilier CBRE.

Les propriétaires ont vu certains locataires chercher à réduire l’espace, et un certain nombre de patrons devraient adopter plus de travail hybride après Covid. De nombreuses entreprises ont été impressionnées par le succès du travail à distance.

Cependant, les promoteurs immobiliers signalent une bonne demande de bâtiments modernes et respectueux de l’environnement.

Le chef de l’équipe de courtage des bureaux de CBRE à Londres, Rob Madden, a déclaré: «À mesure que le verrouillage se simplifie, nous commençons à voir un rebond régulier de la reprise des bureaux, les occupants étant généralement prêts à payer pour le meilleur produit disponible sur le marché afin de gagner le guerre pour le talent.

Il a ajouté qu’il y avait une augmentation notable du nombre de visionnements de mois en mois.

La demande d’achat au premier trimestre dans le centre de Londres a atteint 1,3 million de pieds carrés et une situation similaire est attendue pour le deuxième trimestre.

CBRE prévoit environ 7 millions de pieds carrés pour l’année. À titre de comparaison, la moyenne annuelle sur 10 ans est de 13 millions de pieds carrés.