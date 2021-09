Les visites électroniques chez les médecins seront privilégiées, déclare Bob Monteverdi, leader mondial des solutions de soins de santé, Lenovo Health

Un plus grand nombre de personnes ont besoin de meilleurs soins de santé, et ceux-ci doivent être fournis à moindre coût, sinon trop peu en bénéficieront.

Avant la pandémie, très peu de patients avaient vécu une « visite électronique » avec leur médecin ou réalisé que quelque chose comme ça était même une option. Alors que l’industrie continue d’évoluer et que les patients natifs du numérique commencent à gérer leurs propres soins de santé, il est probable que les visites électroniques et d’autres solutions virtuelles deviendront une préférence. Les attentes des patients s’adaptent à juste titre avec le temps et il est important que les professionnels de la santé ainsi que les systèmes dans lesquels ils travaillent s’adaptent également, dit Bob Monteverdi, leader mondial des solutions de santé, Lenovo Health. Les défis dans le domaine de la santé sont vastes et complexes, incitant les grandes marques technologiques telles que Lenovo à investir davantage dans l’innovation des appareils, les meilleurs services informatiques et les solutions personnalisées pour améliorer les expériences des utilisateurs au quotidien, a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary dans une récente interview. Extraits :

À quels types de défis les aidants naturels et les travailleurs de première ligne sont-ils confrontés? Comment les solutions technologiques peuvent-elles aider à y remédier ?

Les soignants et les agents de santé de première ligne étaient soumis à un stress énorme, même avant la pandémie mondiale. L’élévation du niveau de vie, l’allongement de l’espérance de vie, le vieillissement des populations et la prolifération des maladies chroniques au sein de ces populations exercent une pression insoutenable sur les systèmes de santé. Un plus grand nombre de personnes ont besoin de meilleurs soins de santé, et ceux-ci doivent être fournis à moindre coût, sinon trop peu en bénéficieront.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’il y aura une pénurie mondiale de 18 millions de médecins, d’infirmières et d’autres professionnels de la santé d’ici 2030. Plus d’argent, plus de médecins et d’infirmières et plus de médicaments ciblés n’équilibreront pas l’équation. Les médecins et les infirmières ne peuvent pas être formés assez rapidement, nous ne pouvons pas non plus développer de nouvelles thérapies ou augmenter les budgets assez rapidement.

Comment repenser l’expérience client pour numériser les soins de santé en Inde ?

La technologie ne remplace pas les visites en personne; il élargit la gamme d’outils que les professionnels de la santé peuvent utiliser, et il crée plus d’efficacité. Ceci, à son tour, élargit l’accès aux équipes de soins de santé et améliore la qualité des soins. Avec les solutions de santé virtuelle, les médecins peuvent en fait avoir plus de temps pour s’engager davantage avec les patients avec des visites plus longues et plus fréquentes. De plus, ces solutions peuvent être utilisées pour augmenter l’accès des patients aux bons spécialistes au sein d’un système de santé.

Par exemple, les maladies chroniques représentent 53 % des décès, mais la surveillance à distance des patients combinée à des visites virtuelles chez le médecin peut grandement bénéficier aux patients atteints de maladies chroniques. Une solution patient-fournisseur qui permet aux équipes de soins de surveiller, guider et éduquer à distance les patients atteints de maladies chroniques peut aider à réduire les visites en personne et les réadmissions. Il peut également aider à développer et à renforcer de meilleures habitudes en matière d’alimentation, d’exercice et de médicaments.

Comment la santé numérique et l’IA peuvent-elles garantir un système de santé efficace ?

Une solution de soins virtuels pour la surveillance à distance des patients, comme celle développée par notre équipe chez Lenovo, comprend un kit à domicile personnalisable et prêt à l’emploi qui regroupe une tablette avec un logiciel personnalisé et des périphériques biométriques tels qu’un glucomètre ou du sang poignets à pression. Les patients s’interfacent avec un assistant numérique qui guide le patient à travers un plan de soins individualisé. L’interaction numérique permise par l’IA facilite la transmission quotidienne des signes vitaux des patients à leur fournisseur de soins de santé et intègre l’éducation des patients, l’engagement de la famille et la modification du comportement, comme l’adhésion aux médicaments, le régime alimentaire et l’exercice.

Une solution comme celle-ci permet aux patients de mieux s’engager et de participer activement à leurs soins de santé. Il est prouvé qu’ils aident à améliorer les facteurs de risque tels que la glycémie et la pression artérielle, à améliorer l’observance du traitement et à réduire les taux de retour à l’hôpital et d’admission aux urgences, des exemples clairs de technologie plus intelligente favorisant un meilleur comportement.

Quel est l’engagement de Lenovo envers le secteur de la santé ? Comment avez-vous soutenu vos clients pendant la pandémie ?

Lenovo Health propose des solutions qui aident à résoudre les problèmes de santé d’aujourd’hui et à préparer les systèmes de santé pour l’avenir de la prestation de soins en permettant plus d’efficacité grâce à des solutions informatiques intelligentes. La solution combine du matériel Lenovo de confiance avec des appareils biométriques avancés et des logiciels basés sur l’IA pour accompagner les patients tout au long de leur plan de soins individualisé et obtenir de meilleurs résultats globaux.

Lenovo répond également à d’autres besoins des professionnels de la santé hautement mobiles. L’hôpital n’est plus l’épicentre de la prestation des soins. Les prestataires prennent désormais en charge les patients dans de multiples contextes tout au long d’un long continuum de soins, depuis plusieurs points dans les hôpitaux (postes de soins, chambres des patients et centres de traitement) jusqu’aux bureaux éloignés, aux établissements de soins ambulatoires et aux domiciles des médecins. Pour répondre aux besoins informatiques des professionnels de la santé, Lenovo propose un PC ThinkPad léger, robuste et sécurisé spécialement conçu pour les environnements de santé.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.