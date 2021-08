Les visiteurs de Yellowstone réagissent à la nouvelle que le parc a sa propre prison

in

Le parc national de Yellowstone a rappelé mercredi à ses abonnés qu’il s’agissait de l’un des deux seuls parcs nationaux à posséder sa propre prison.

Dans une publication légère sur les réseaux sociaux, Sarah Bouska, superviseure de la prison de Yellowstone, a déclaré : « Bien que nous espérons que les gens ne finissent pas par visiter l’établissement pendant leur séjour dans le parc, nous avons reçu des critiques telles que : « La meilleure nourriture de prison que j’aie jamais eu,’ ‘les cellules les plus propres et la meilleure hospitalité que j’aie jamais vue’ et ‘je lui donnerais cinq étoiles !’ “

Le parc a déclaré que des employés tels que Bouska contribuent au bon déroulement des poursuites pénales.

“Qu’il s’agisse de mettre des prisonniers en prison et de les surveiller, de transporter des prisonniers aux côtés du US Marshal’s Service, d’aider le procureur adjoint américain du parc à gérer les dossiers ou de patrouiller activement, le personnel de la prison de Yellowstone est toujours occupé”, a expliqué le parc.

La publication sur Facebook a inspiré des centaines de commentaires, dont beaucoup de personnes surprises d’apprendre la présence de la prison ou remerciant le parc d’avoir tenté de maintenir l’ordre.

« C’est triste que Yellowstone doive avoir une prison, mais je suis heureux qu’ils soient là pour servir et protéger ! » un commentaire lit.

Le maintien de l’ordre, comme le savent les habitués du parc, n’est pas une tâche facile, car de nombreux visiteurs se comportent mal face à la faune et aux nombreuses caractéristiques thermiques du parc.

Un autre commentaire se lit comme suit : « Après avoir essayé de monter un bison, il n’y a rien que j’aime mieux que de me détendre pendant la nuit à la prison de Yellowstone. »

Yellowstone, le premier parc national du pays, est situé principalement dans le Wyoming, avec des portions s’étendant jusqu’au Montana et à l’Idaho.

Le parc national de Yosemite, dans les montagnes de la Sierra Nevada en Californie, dispose également d’une prison sur place.