Les visiteurs internationaux sont de retour aux États-Unis, voici où ils vont

Cela fait un certain temps pour les voyageurs internationaux qui voulaient venir aux États-Unis. Il y a près de 2 ans, l’ancien président Donald Trump a mis en place des interdictions de voyager afin de contrôler la propagation du COVID-19.

Selon les estimations, l’économie américaine perdait 1,5 milliard de dollars chaque semaine lorsque les restrictions de voyage étaient en place. Maintenant que ces voyageurs reviennent, nous voyons quelques détails clés concernant les régions qu’ils souhaitent visiter à travers notre pays.

Travelport, une entreprise technologique mondiale qui gère les réservations de voyages pour des centaines de compagnies aériennes et des milliers d’hôtels dans le monde, a publié de nouveaux détails sur les actions des voyageurs internationaux à leur retour aux États-Unis. Il semble que certaines nations soient plus enthousiastes que d’autres à venir en Amérique, tandis que plusieurs villes sont des destinations souhaitées.

Certaines des données clés étaient que les vols autour des États-Unis sont revenus à 70% des niveaux d’avant la pandémie, les voyageurs internationaux représentant 50% des voyageurs. C’est une excellente nouvelle pour l’industrie du transport aérien qui a souffert des fermetures.

Le Royaume-Uni est le premier pays qui cherche à se rendre à nouveau aux États-Unis. Même si 33 pays ont été ajoutés à la liste approuvée, le Royaume-Uni a toujours le pourcentage le plus élevé de voyageurs aux États-Unis. Pour ceux qui voyagent, leurs principales destinations sont Orlando, New York, Miami, Las Vegas et Los Angeles.

L’Allemagne, l’Italie, la France et l’Espagne suivent le Royaume-Uni pour se rendre aux États-Unis. Les couples et les familles étaient les plus susceptibles de voyager. Les destinations internationales les plus populaires étaient : New York, Miami, Los Angeles, Orlando et San Francisco.

Travelport a partagé le graphique ci-dessous qui montre certaines des informations clés contenues dans leur rapport.

Alors que les voyageurs internationaux reviennent, de nombreux pays ne sont toujours pas ouverts aux voyages. Le calendrier pour ouvrir ces pays et continuer à ramener notre nation à la normale n’est pas clair.

D’autres ont suggéré qu’un mandat de vaccination devrait être en place dans d’autres pays pour normaliser les relations de voyage. Les États-Unis n’ont pas mandaté de vaccin COVID pour les voyages, mais ont institué un mandat qui fait l’objet de contestations judiciaires à la fois pour les employeurs privés et les travailleurs fédéraux.

