Les visuels de l’Ascent contiennent des absurdités coréennes et de mauvaises traductions

Capture d’écran : Géant néon

The Ascent est un très bon jeu de tir à deux bâtons, mais certains joueurs coréens ont contesté l’utilisation libérale (et parfois carrément incorrecte) de la langue du jeu cyberpunk.

Le genre cyberpunk a longtemps eu une histoire d’amour avec l’iconographie asiatique qui est souvent utilisée comme décor de fond, généralement sous la forme d’enseignes au néon. Malgré cette obsession visuelle, les médias cyberpunk manifestent rarement un véritable respect pour les personnes et les cultures auxquelles ils empruntent. L’Ascent, qui a été lancé pour Xbox One, Xbox Series X/S et PC le 29 juillet, ne semble pas différent, car les développeurs ont parsemé son monde d’une tonne de texte coréen qui n’a guère de sens.

Lorsque The Ascent est arrivé le mois dernier, les gens ont presque immédiatement remarqué qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec le texte coréen utilisé dans ses environnements. Certaines erreurs, comme le texte en miroir sur l’écran titre du jeu, sont tout simplement bizarres. Comme l’a souligné le streamer Twitch GoNando, “술집” est le coréen pour “bar”, alors que les caractères utilisés dans la capture d’écran ci-dessous n’existent même pas dans la langue coréenne.

Capture d’écran : Néon géant / Kotaku

Des problèmes tout aussi flagrants ont été signalés sur Steam et Reddit dans les jours qui ont suivi la sortie de The Ascent, et sans mot officiel du développeur, les gens pensent que les traductions ont peut-être été effectuées par une machine plutôt que par quelqu’un qui parle couramment la langue. Et plus tôt dans la journée, une série de captures d’écran ont commencé à prendre de l’ampleur, montrant prétendument plus de texte inversé et une utilisation incorrecte du coréen.

G/O Media peut toucher une commission

Même en tant que personne qui ne parle pas coréen, il est facile de voir où le développeur de The Ascent Neon Giant s’est trompé. Prenez le mot « 부문 » d’une de ces captures d’écran Twitter, par exemple. Alors qu’un rapide Google Translate indique que cela signifie “secteur”, ce qui en fait une chose tout à fait appropriée à peindre sur les sols de votre complexe cyberpunk, les gens qui connaissent le coréen disent que c’est en fait plus proche de la “catégorie” ou de la “classification”.

C’est impressionnant que seulement 12 personnes aient pu créer un jeu aussi beau que The Ascent, mais c’est probablement ce qui a également contribué à ses problèmes avec le coréen.

Kotaku a contacté Neon Giant mais n’a pas eu de réponse avant la publication.

Il est difficile de décrire The Ascent comme malveillant dans son utilisation abusive du coréen, mais lorsque vous esthétisez votre jeu avec des références à une langue parlée par plus de 75 millions de personnes, vous devriez probablement demander à quelqu’un qui parle couramment de vérifier votre travail.