Les vitesses de Cricket Wireless bénéficient d’une mise à niveau avec la 5G gratuite et plus de limites de vitesse

Cricket Wireless, l’opérateur prépayé appartenant à AT&T, met à jour ses forfaits de données moins chers avec des vitesses de téléchargement plus rapides. Auparavant, les appareils connectés au LTE sur des forfaits autres que le forfait illimité le plus cher étaient limités à seulement 8 Mbps sur LTE. À compter du 29 octobre 2021, cette limite a été supprimée, permettant aux clients de télécharger à des vitesses beaucoup plus élevées et de mettre les performances du réseau de Cricket beaucoup plus en conformité avec AT&T.

Cricket a également ajouté la prise en charge de la 5G à tous ses forfaits. Tant que vous disposez d’un téléphone compatible, vous pouvez vous connecter au réseau 5G d’AT&T. L’ajout de la 5G et la suppression de l’ancien plafond de vitesse des 30 $, 40 $ et 55 $ ont supprimé la plus grande faiblesse de certains des meilleurs plans bon marché que vous puissiez obtenir. Gardez à l’esprit que la qualité vidéo sera toujours limitée à 480p sur les forfaits illimités, mais au moins le forfait à 60 $ est fourni avec HBO Max financé par la publicité.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Cricket célèbre également sa croissance continue en tant que transporteur atteignant 12,4 millions d’abonnés. C’est deux millions de nouveaux abonnés au cours des deux dernières années. AT&T est l’opérateur prépayé à la croissance la plus rapide depuis 2019.

Cette nouvelle arrive juste alors qu’AT&T finalise ses plans pour étendre son réseau 5G avec la bande C. AT&T utilise actuellement la 5G à bande basse avec partage du spectre où il a besoin d’un peu plus de capacité. La mise à niveau vers la bande C donnera au réseau une grande capacité pour que les clients AT&T postpaid et Cricket puissent profiter de vitesses rapides en même temps.

