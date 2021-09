Les vitesses moyennes du haut débit au Royaume-Uni sont plus rapides que jamais, car la fibre intégrale a un impact

in

Les investissements dans l’infrastructure complète de fibre et de câble couplés aux mises à niveau des clients ont vu la vitesse moyenne du haut débit au Royaume-Uni augmenter d’un cinquième depuis le début de la pandémie.

Les restrictions de verrouillage et les mesures de distanciation sociale ont accru le rôle de la connectivité au sein de la société, les ménages dépendant de plus en plus de leur service à large bande pour le commerce, le travail, l’éducation, le divertissement et la communication.

Cela signifie que les ménages sont de plus en plus préoccupés par la vitesse et la fiabilité.

La majorité des connexions à large bande au Royaume-Uni ont été fournies via la technologie de fibre optique jusqu’à l’armoire (FTTC), qui utilise du cuivre pour les derniers centaines de mètres de la connexion. Cependant, Openreach et d’autres investissent dans la fibre jusqu’au site (FTTP), tandis que Virgin Media déploie une technologie de câble entièrement fibre et compatible gigabit.

L’Ofcom indique que 24 % (7 millions) des propriétés peuvent désormais bénéficier de la fibre intégrale – contre 21 % au début de 2021 – tandis que 40 % (12 millions) peuvent recevoir un haut débit compatible gigabit sur toutes les technologies. Ce chiffre est susceptible d’augmenter encore plus alors qu’Openreach et Virgin Media poursuivent leurs déploiements.

Le pourcentage de foyers pouvant obtenir un haut débit ultra-rapide d’au moins 30 Mbps reste de 96%, tandis que presque tous les foyers peuvent obtenir une norme «décente» d’au moins 10 Mbps. Il y a environ 134 000 propriétés qui restent exclues, mais l’obligation de service universel (USO) signifie qu’elles peuvent exiger d’être connectées si possible.

Les preuves suggèrent que les consommateurs profitent de cette infrastructure. L’Ofcom estime que 2 millions de foyers supplémentaires ont adopté le très haut débit depuis novembre 2019, alors que les débits moyens augmentent.

La vitesse moyenne médiane était de 50,4 Mbps, contre 42,1 Mbps il y a deux ans. Virgin Media offrait la vitesse de téléchargement médiane la plus rapide de 490,3 Mbps, tandis que le forfait 300 Mbps de BT offrait les vitesses de téléchargement médianes les plus rapides de 50,6 Mbps.

« Plus de deux millions de foyers ont mis à niveau leur forfait Internet depuis le début de la pandémie, et les entreprises à large bande se précipitent pour répondre aux besoins de vitesse du Royaume-Uni », a déclaré Yih-Choung Teh, directeur de la stratégie et de la recherche du groupe chez Ofcom.

« Avec la construction de réseaux entièrement en fibre à un rythme record, les réseaux du Royaume-Uni sont prêts pour l’avenir. Mais nos chiffres montrent que du travail est encore nécessaire pour obtenir un haut débit décent dans les régions reculées du Royaume-Uni. »

En termes de couverture mobile, la disponibilité de la 4G reste statique à 92% – un chiffre qui, espérons-le, augmentera si les opérateurs continuent de travailler sur l’initiative de réseau rural partagé (SRN). L’expansion de la 5G a également un impact. En 2020, les deux tiers de toutes les connexions 5G enregistrées étaient à Londres, mais ce chiffre est maintenant tombé à 45% alors que de plus en plus de régions du pays ont accès aux réseaux de nouvelle génération.