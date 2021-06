Les vœux de Respawn répriment les tricheurs d’Apex Legends

Le studio Respawn Entertainment d’EA va réprimer les tricheurs dans son jeu de bataille royale Apex Legends.

Dans un article sur Twitter, le développeur a déclaré qu’il étudiait plusieurs options pour arrêter les mauvais acteurs dans le titre gratuit. Cela comprend l’embauche de plus de personnes pour gérer les bandes manuelles, ainsi que la création d’outils pour détecter et arrêter les attaques par déni de service distribué (DDOS). Enfin, Respawn recherche comment attraper et démarrer les tricheurs plus rapidement.

“Jouer contre des tricheurs est nul”, a déclaré le studio dans un article ultérieur. « Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous expédierons les modifications ci-dessus et en chercherons de nouvelles. »

Depuis son lancement en 2019, Apex Legends a été joué par plus de 100 millions de joueurs. Le titre a atteint 291 000 utilisateurs simultanés sur Steam en mai, après le lancement de sa neuvième saison de contenu, tandis que la saison 8 a attiré « bien plus » de 12 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires sur toutes les plateformes.

La triche est – et sera toujours – un problème pour les jeux en ligne, même ceux produits par d’énormes sociétés triple-A. Activision a démarré plus de 500 000 comptes à partir de son propre jeu de bataille royale, Call of Duty: Warzone. Pendant ce temps, le géant chinois de la technologie et du divertissement Tencent s’est récemment associé aux forces de l’ordre locales dans un énorme buste du « plus grand » tricheur au monde.

