Les voies de l’innovation en Inde : les approches politiques de l’Inde en matière de fabrication n’ont pas réussi à créer les points de basculement nécessaires à l’innovation

Le monde numérique pourrait offrir les voies les plus prometteuses vers le succès entrepreneurial indien au 21e siècle. (Image représentative)

La vente de la société de paiement en ligne BillDesk, qui a reçu une énorme attention médiatique en raison de la valeur de l’acquisition, offre un aperçu du fonctionnement du système d’innovation de l’Inde et de la manière dont il peut être renforcé. Les trois cofondateurs se sont rencontrés dans une société multinationale de services financiers, mais ils avaient déjà accumulé une expérience professionnelle dans des sociétés indiennes. Leurs antécédents scolaires (IIT et IIM) indiquent qu’ils ont traversé les mécanismes les plus sélectifs au monde avant de commencer à travailler et qu’ils y ont vraisemblablement reçu une bonne éducation, en termes de ce qu’ils ont appris.

Lorsque les cofondateurs ont commencé, les paiements en ligne n’en étaient qu’à leurs balbutiements, et leur succès est aujourd’hui le résultat de deux décennies d’efforts soutenus, ainsi que d’un choix intelligent où concentrer leurs énergies. Le financement initial provenait d’entités financières du secteur public (probablement leurs pedigrees et leurs réseaux y ont contribué), mais plus tard, l’expansion a été alimentée par des injections de capitaux mondiaux. L’acquisition de BillDesk, par une grande multinationale, fournira des capitaux pour une croissance future, y compris plus d’innovation et d’entrée sur les marchés d’autres pays. Bien que cela ne figure pas dans les gros titres, je n’ai aucun doute que la façon dont l’entreprise est arrivée là où elle est dépend de la capacité d’embaucher suffisamment de personnes possédant les compétences et la formation appropriées, en génie logiciel, marketing, finance et tout ce qui est nécessaire pour créer une entreprise prospère. Ce vivier de capital humain est renforcé, non seulement par l’éducation, mais par l’expérience professionnelle – tout comme pour les fondateurs eux-mêmes.

Le monde numérique peut offrir les voies les plus prometteuses vers la réussite entrepreneuriale indienne au 21e siècle, mais nous savons que la gamme de nouvelles technologies et d’innovations rentables est bien plus vaste que les logiciels. Le développement par l’Inde d’un vaccin COVID-19 est un exemple de prouesses émergentes dans les sciences de la vie, et dans des cas comme celui-ci, les capacités de fabrication sont vitales. La lente montée en puissance de la production de vaccins dans le pays a coûté cher à la population indienne.

Il existe des exemples plus banals d’innovation, qui illustrent les voies possibles du succès. Un ancien camarade de classe, puis diplômé de l’IIT, après avoir acquis de l’expérience dans l’industrie, a créé sa propre entreprise d’éclairage électrique. De nombreuses années plus tard, il m’a parlé de l’éclairage LED qui, malgré une longue histoire, n’était pas encore un produit commercial. Mais il a dit que ce serait l’avenir de l’éclairage. Une dizaine d’années plus tard, son entreprise possède ses propres laboratoires de R&D et installations de fabrication de haute qualité, des dizaines de brevets et de nombreux clients pour des projets d’éclairage LED à grande échelle, tous motivés par l’efficacité énergétique et la flexibilité de la nouvelle technologie, comme elle l’a fait. évolué rapidement.

Autant que je sache, il s’agit d’une entreprise familiale classique, mais clairement avec une gestion professionnelle et la capacité d’embaucher des personnes qualifiées à tous les niveaux. Il se peut qu’il y ait des défis supplémentaires à traiter avec les autorités étatiques et locales qui accompagnent tout effort de fabrication en Inde. Je ne peux pas être sûr des obstacles qu’il a fallu surmonter. Mais, comme dans le cas de BillDesk, voir une opportunité d’innovation qui résout un gros problème et être en mesure de saisir cette opportunité, ont été les premières étapes.

Dans le cas de l’éclairage LED, les exigences réglementaires ont généré des incitations à délaisser les ampoules classiques. Celles-ci ont permis de surmonter les incertitudes et les coûts initiaux plus élevés. Au fur et à mesure que la production et l’adoption se sont développées, les coûts ont chuté, les niveaux de connaissances ont augmenté et un point de basculement a été atteint. Les approches politiques de l’Inde en matière de fabrication et d’innovation n’ont peut-être pas réussi à créer ces points de non-retour. Il est vrai qu’une approche plus libérale conduit à plus d’échecs, et un paysage d’usines vides et infructueuses n’est pas souhaitable. C’est là que l’ouverture sur le monde peut être particulièrement bénéfique. Le pool de connaissances mondiales comprend également des leçons sur ce qu’il ne faut pas faire, ainsi que sur ce qui fonctionne.

Il est également vrai que tirer pleinement parti de ces enseignements nécessite un plus grand bassin de personnes qui ont eu l’opportunité d’être formées et instruites, et d’avoir acquis la bonne expérience de travail, au point de pouvoir apprendre et innover efficacement. Les décideurs politiques indiens doivent encore trouver comment parvenir à cette situation assez rapidement pour profiter au nombre croissant de jeunes du pays, tous avides d’une vie meilleure.

L’auteur est professeur d’économie à l’Université de Californie, Santa Cruz

