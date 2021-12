Les voisins de Clarence et Jackie Avant embauchent la sécurité armée après un meurtre

voisins de Clarence et Jacqueline Avant ont été alarmés par la vague de crimes à Beverly Hills et à Los Angeles… à tel point qu’ils ont embauché des gardes armés avant l’invasion de domicile mortelle de mercredi.

Les résidents de Trousdale Estate nous ont dit que la semaine dernière, un groupe de voisins s’est réuni et a embauché une entreprise de sécurité privée. Les forces de l’ordre nous disent qu’il y a eu un pic de cambriolages de maisons et de véhicules à Trousdale … ​​et cela fait peur aux résidents.

Notre source nous dit que les voisins ont mis de l’argent en commun et ont embauché la société de sécurité… le problème est que les gardes n’avaient pas encore commencé les patrouilles.

Certains résidents sont tellement inquiets après l’invasion de domicile de mercredi … qu’ils ont individuellement embauché des gardes armés. Et, en plus de cela, des sources au poste de police de Beverly Hills nous disent qu’elles augmenteront considérablement les patrouilles dans la région. Le PD a également engagé une société de sécurité privée pour s’assurer que la zone est correctement couverte.

Nos sources BHPD nous disent pour autant qu’elles puissent voir qu’il n’y a aucun lien avec les vols à main armée à Beverly Hills et LA Louis Vuitton et Saks Fifth Avenue ont tous deux été touchés récemment à Bev Hills.

TMZ a cassé l’histoire, Avant a été tué chez elle tôt mercredi matin. Nous savons qu’au moins un suspect est entré dans la maison où Jackie a reçu une balle dans l’estomac … elle était réveillée et alerte lorsque les ambulanciers sont arrivés, mais est décédée plus tard à l’hôpital.

Le motif de l’attaque n’est pas encore connu et aucune arrestation n’a été effectuée dans cette affaire.