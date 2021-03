Une famille vulnérable à Barcelone dénonce qu’elle fait face à une expulsion avec une date ouverte à partir de ce lundi et pour les deux prochaines semaines. Claudia, ses six enfants et un petit-fils – au total, quatre mineurs- Ils pourraient être expulsés de l’appartement où ils vivent dans le quartier de Poble Sec « n’importe quel jour et à toute heure » à partir de ce lundi. Lors d’une conférence de presse devant sa maison, l’Union de voisinage de Poble Sec a qualifié la situation de « folle » et a reproché à la propriété, un gros propriétaire, de ne pas vouloir négocier. Les militants ont dénoncé les «fausses promesses» de la Generalitat et du gouvernement concernant les expulsions. Ils ont programmé des activités pendant «15 jours de résistance» pour arrêter l’expulsion.

De l’Union Ils ont regretté que Claudia ne se voie pas offrir une alternative de logement «décente» et ils critiquent qu’on ne lui offre une auberge que pendant dix jours après l’expulsion, où il n’y a pas de cuisine et où il ne pouvait que dormir. Après ces dix jours, Claudia serait dans la rue. «Cette situation n’est pas digne. Je n’ai pas de papiers, mais mes enfants sont espagnols et ils ont droit à un logement décent », Claudia a dit, qui a assuré que toute la situation était « un cauchemar ». « Nous sommes de nombreuses familles dans cette situation, nous avons des enfants et nous avons beaucoup à perdre », a-t-il ajouté.

La partie concernée explique que depuis quelques jours le conseil municipal a pris en charge sa fille, qui a déjà l’âge légal et qui a les papiers. Maintenant, ils sont en négociations pour voir si cela répond aux exigences à inclure dans le tableau des urgences. Cependant, rappelez-vous que cette table a une liste d’attente de plus de deux ans, de sorte qu’elle ne résoudrait pas non plus la situation à court terme.

Reproches aux institutions

L’Union a reproché au gouvernement et à la Generalitat d’avoir fait décrets et lois pour éviter les expulsions familles vulnérables, mais cela se produira de toute façon plus tard. En outre, ils ont également demandé au gouvernement de cesser d’envoyer des policiers anti-émeute pour procéder aux expulsions. En revanche, ils ont exigé que la mairie de Barcelone sanctionne le grand propriétaire de la propriété pour ne pas vouloir proposer une location sociale.

« Nous dénonçons les fausses promesses des institutions », a déclaré Berta, porte-parole de l’Union, ajoutant que les gouvernements « Ils montrent qu’ils élaborent des politiques sociales lorsque les personnes qui arrêtent les expulsions sont les groupes de défense du logement ».

En outre, Ils ont critiqué le fait que les institutions décrivent l’incendie de conteneurs comme de la violence lors des manifestations contre l’emprisonnement de Pablo Hasel et ils ont dit que ce qui est la violence n’arrive pas à la fin du mois ou une expulsion avec une date ouverte au milieu de la pandémie.

De l’Union Ils ont veillé à ce que Claudia « reste dans le quartier » et ils ont averti que lorsqu’ils tenteront de l’expulser, «ils trouveront un peuple sur le sentier de la guerre». Pour arrêter l’expulsion, les militants ont organisé des activités tous les matins pendant les deux prochaines semaines pour assurez-vous qu’il y a toujours des personnes à proximité de la maison. Ils feront des concerts musicaux à divers ateliers, ainsi qu’à diverses activités culturelles avec les entités du quartier et à des séances sportives.

La situation de Claudia

Claudia vit avec ses six enfants et un petit-fils dans un appartement de moins de 50 m² rue Radas à Barcelone, à Poble Sec. Comme elle l’explique, elle a payé son loyer à temps, jusqu’à s’est rendu compte qu’elle était victime d’une arnaque et qu’elle ne la payait pas au propriétaire, mais à quelqu’un d’autre. Le propriétaire a entamé la procédure pour la faire expulser et n’a pas accepté Claudia de payer son loyer ou de lui offrir un loyer social une fois la pandémie déclenchée.

L’expulsion était prévue pour le mois de novembre, mais le soutien du quartier a réussi à l’arrêter. Désormais, l’expulsion est à date ouverte et peut avoir lieu à tout moment à partir de ce lundi et au cours des 15 prochains jours.