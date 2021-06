Irene Lee (à gauche) a déclaré qu’elle achèterait à nouveau l’arbre de la famille Mistry s’il poussait sur leur lecteur (Photo: SWNS)

Un couple de retraités mécontents qui a coupé la moitié de l’arbre de 25 ans de leurs voisins a exclu de tourner une nouvelle feuille, affirmant qu’ils “le referaient”.

Irene et Graham Lee, tous deux âgés de 70 ans, ont été surnommés les «plus petits voisins de tous les temps» sur les réseaux sociaux après avoir coupé l’arbre devant leur maison dans la banlieue de Sheffield à Waterthorpe.

” Affolé ” Bharat Mistry, 56 ans, et sa famille ont regardé avec horreur une équipe de chirurgiens arboricoles s’attaquer à leur sapin bien-aimé la semaine dernière après que les Lee se soient plaints qu’il attirait les oiseaux.

M. Mistry a déclaré que l’arbre avait été taillé en forme de boule avec l’accord des Lee, mais ces derniers mois, le couple s’est plaint de pigeons nichés dans l’arbre et qui gâchaient leur trajet.

Mais Irene, 75 ans, a maintenant insisté sur le fait que les oiseaux n’étaient pas le problème principal mais que l’arbre bloquait leur allée – et n’hésitera pas à le couper à nouveau.

Elle a déclaré à MailOnline: «Ce que vous pouvez voir pour le moment, c’est un tiers de ce qu’était l’arbre – nous en avions les deux tiers qui pendent de notre côté.

« Nous l’avons fait tailler par un professionnel, après que l’arboriculteur m’a dit : « vous savez qu’il va repousser ? »

“Si c’est le cas, je le couperai à nouveau, surtout s’il pousse trop.”

Mme Lee a déclaré qu’elle n’hésiterait pas à agir à nouveau si l’arbre repoussait au cours de leur trajet (Photo: Matthew Lofthouse / SWNS)



L’arbre de 25 ans a été tranché au milieu (Photo : Matthew Lofthouse/SWNS)

Elle a dit que bien que les Mistry soient propriétaires de l’arbre, elle peut légalement le tailler s’il surplombe à nouveau sa propriété.

M. Mistry, 56 ans, chef de projet, a déclaré que les voisins s’entendaient “parfaitement bien” depuis que lui, sa femme et ses deux filles ont emménagé dans la maison en 1994.

Il a déclaré que ses enfants jouaient avec les petits-enfants des Lee quand ils étaient plus jeunes, M. Lees aidant souvent aux tâches de voisinage comme apporter les poubelles de la famille.

Mais M. Mistry a déclaré que des problèmes avaient commencé à survenir en mars avec l’arbre, qui, selon lui, était déjà planté à l’extérieur de la maison individuelle de trois chambres lorsqu’ils ont emménagé.

Il a déclaré: “Il est là depuis 25 ans et nous nous sommes taillés en forme de boule avec l’accord du voisin et il s’en est bien sorti.



Bharat Mistry et sa femme Singita Mistry ont déclaré qu’ils s’étaient toujours « parfaitement bien entendus » avec leurs voisins

«Mais récemment, il y a eu des oiseaux dans l’arbre auxquels vous vous attendriez à cette époque de l’année.

«Il a commencé par mettre des sacs poubelles noirs dans l’arbre pour arrêter les oiseaux assis là.

“Le week-end dernier, il a dit qu’il allait demander à un arboriculteur de le couper et nous lui avons demandé de ne pas le faire, mais ils sont venus vendredi et l’ont fait.”

