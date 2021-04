Les voitures à essence cesseront d’être vendues en Espagne en 2040 Et dans d’autres pays?

04/09/2021 à 09:14 CEST

C’est l’un des contenus «vedettes» de la loi sur le changement climatique récemment approuvée par la Commission de transition écologique du Congrès des députés: les voitures à essence, diesel ou autres combustibles fossiles ne seront plus vendues après 2040. Et pourtant, cela signifie-t-il que de cette année-là, tous ces véhicules disparaîtront comme par magie de nos rues et autoroutes? Sera-t-il interdit de circuler avec ceux qui existent encore alors?

Les articles de la loi indiquent clairement que les véhicules à moteur thermique ne peuvent pas être commercialisés (essence, diesel et autres dérivés du pétrole) à partir de cette année. En d’autres termes, les concessionnaires automobiles ne pourront pas avoir ce type de voiture en stock ni être immatriculés.

Cependant, un véhicule vendu, par exemple, en décembre 2040, pourra continuer à circuler tant qu’il sera en mesure de le faire, ce qui signifie qu’il y aura probablement un nombre important de voitures thermiques sur les routes espagnoles jusqu’à bien dans les années 2050.

Ce que dit la loi approuvée

Il est vrai que le libellé de l’article du projet de loi approuvé au Congrès (il a besoin de son approbation par le Sénat avant son entrée en vigueur, ce qui peut arriver dans vingt jours) n’est pas très catégorique. Cependant, cela ne laisse aucune place au doute. L’article 12 indique dans sa première section que les différentes administrations espagnoles “adopteront des mesures pour atteindre d’ici 2050 un parc de voitures et de véhicules utilitaires légers sans émissions directes de CO2”.

La section 2 du même article est celle qui précise le plus: «Lors de l’élaboration de la stratégie de décarbonation à l’horizon 2050, les mesures nécessaires seront adoptées, conformément à la réglementation de l’Union européenne, afin que les voitures neuves et les véhicules utilitaires légers excluent ceux enregistrés comme historiques les véhicules, non destinés à un usage commercial, réduisent progressivement leurs émissions, de sorte que au plus tard en 2040 sont des véhicules avec des émissions de 0g CO2 / km& rdquor;.

Mais qu’en est-il du reste de l’Europe? Le cas espagnol est-il un événement singulier? Bien au contraire. En réalité, l’horizon 2040 est assez conservateur par rapport à ce que d’autres pays autour de nous ont déjà décidé.

Grande-Bretagne, en 2030; Norvège, en 2025

C’est le cas de Grande Bretagne. Son Premier ministre, Boris Johnson, qui jusqu’à récemment ridiculisait même le changement climatique, a pris les devants et est maintenant devenu le champion de ce qu’il appelle «une révolution verte». Son cabinet a interdit les voitures à essence et diesel à partir de 2030, c’est-à-dire dix ans plus tôt qu’en Espagne.

Le gouvernement britannique a en fait avancé cette interdiction depuis quelques années par rapport à son objectif initial. Bien entendu, le gouvernement injectera un jeu de 582 millions de livres sterling dans ses budgets pour aider à l’achat de véhicules sans émissions.

Johnson assure également que cet engagement envers le véhicule électrique créera quelque 250 000 emplois dans des secteurs tels que l’énergie, les transports et la technologie.

Cependant, si un pays bat des records de précipitation dans la disparition de voitures polluantes, il est sans aucun doute Norvège. Son gouvernement a décidé au cours de la dernière décennie que d’ici 2025 (dans quatre ans) les véhicules qui émettent des gaz toxiques ne devraient plus être vendus ou enregistrés, y compris les hybrides (qui ne cessent pas d’avoir un moteur thermique également).

La Norvège, cependant, est un cas particulier. Grâce à l’engagement fort de son administration en faveur de la décarbonation, déjà en 2015, 25% de toutes ses voitures étaient 100% électriques, mais en 2020, le pourcentage était déjà de 54,3%. En d’autres termes, il y a déjà plus de voitures électriques que thermiques dans le pays.

Il est frappant que cette situation se produise dans un pays dont le PIB repose avant tout sur l’industrie pétrolière.

La Suède a également fixé, comme la Grande-Bretagne, l’année 2030 comme la fin des véhicules polluants. Mais c’est aussi l’année choisie par de nombreuses autres nations: Hollande, Slovénie, Autriche, Costa Rica, Corée du Sud ou Israël.

Et aussi Inde et Chine ont annoncé la fin des émissions de la mobilité motorisée sur leurs routes. L’Inde, quatrième émetteur de gaz à effet de serre, a également fixé l’année 2030 comme horizon du même objectif, même si personne n’ignore les difficultés que la nature même du marché automobile indien va imposer dans ce cas.

La Chine, numéro un mondial des émissions, entend mettre fin aux véhicules polluants d’ici 2040. Si cet objectif se concrétise dans ce pays, il représenterait une étape fondamentale, compte tenu de l’immense nombre de véhicules dont elle dispose, environ 300 millions, y compris les motos. , selon les dernières données.

Cela peut vous intéresser: Batteries électriques ou combustibles fossiles: qu’est-ce qui nuit le plus à l’environnement?