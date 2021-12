Les voitures à hydrogène sont-elles une solution prometteuse ?

Photo de Tima Miroshnichenko sur Pexels.com

Pour qu’une voiture fonctionne à l’hydrogène, le carburant doit être converti d’un gaz en un liquide. Le principal inconvénient de l’utilisation de l’hydrogène comme carburant est la densité énergétique inférieure à celle de l’essence. Un véhicule équipé d’une batterie et d’une pile à combustible peut facilement parcourir jusqu’à 160 km avant de manquer d’hydrogène. En tant que tel, c’est une bonne option pour les personnes qui souhaitent réduire leurs coûts de carburant.

Bien que les piles à combustible ne soient pas aussi efficaces que les batteries, elles présentent quelques avantages. Ils peuvent être recyclés et ont une bien meilleure autonomie que même les meilleurs véhicules électriques. La Toyota Mirai, par exemple, peut parcourir près de 300 milles avec un seul réservoir, tandis que la Hyundai Nexo peut parcourir 400 milles avec un seul réservoir. Un autre avantage des voitures à hydrogène est que l’hydrogène peut être pompé dans la voiture plutôt que stocké dans la batterie. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’attendre que les batteries se chargent et prennent plus de temps.

Le procédé de production d’hydrogène n’est cependant pas nouveau. Elle nécessite encore de l’énergie électrique, qui provient le plus souvent d’énergies fossiles. Si nous pouvions exploiter l’énergie solaire, nous serions mieux sans l’utilisation de combustibles fossiles. Bien qu’il n’y ait pas de véhicules à hydrogène sans carbone sur les routes aujourd’hui, c’est un pas dans la bonne direction. À long terme, les véhicules à hydrogène seront le moyen de conduite le plus propre, ce qui entraînera moins de pollution et une efficacité accrue.

Un autre avantage des voitures à hydrogène est qu’elles ne produisent aucune émission. Leurs seules émissions sont l’eau. De plus, les piles à combustible ne s’épuisent pas comme l’essence et le diesel. C’est pourquoi ils pourraient devenir plus fréquents à l’avenir. La Californie fait activement pression pour une utilisation accrue de l’hydrogène et a même proposé des réglementations pour encourager l’utilisation de voitures électriques dans l’État. Si vous songez à acheter une voiture à hydrogène, voici quelques avantages :

Une pile à combustible est similaire à une batterie. Lorsque de l’hydrogène est ajouté à un véhicule fonctionnant à l’hydrogène, il brûle la même quantité d’huile moteur que l’essence. De plus, l’hydrogène n’a aucune émission pendant son utilisation. En conséquence, les voitures peuvent fonctionner à l’hydrogène et préserver l’environnement. Les avantages sont clairs : l’avenir est radieux et l’avenir de l’hydrogène est là. C’est une révolution dans l’industrie automobile et dans le monde.

Les piles à combustible sont déjà disponibles dans de nombreux pays et sont un excellent moyen de réduire les coûts de carburant. La technologie est encore un peu compliquée, mais elle reste très pratique à utiliser. Les piles à hydrogène peuvent être remplies en cinq minutes environ et elles sont complètement silencieuses. Le véhicule à hydrogène ne produit pas non plus d’émissions de CO2. La voiture à pile à combustible n’a pas non plus besoin d’un moteur à essence. Il peut fonctionner à l’eau et à l’hydrogène.

Contrairement à l’essence et au diesel, les voitures à hydrogène peuvent être remplies d’hydrogène à partir d’une pompe à hydrogène. L’hydrogène étant l’élément le plus abondant de l’univers, il ne s’épuisera jamais. Il n’est pas surprenant que le prix du carburant pour les véhicules à hydrogène soit moins cher que ceux alimentés par des carburants conventionnels. Au Royaume-Uni, d’ici 2025, les voitures électriques seront obligatoires et rendront les voitures à hydrogène plus silencieuses.

En plus du ravitaillement en eau, les véhicules à pile à combustible à hydrogène peuvent également produire de l’électricité. Ces véhicules sont électriques et n’émettent aucune émission. Les voitures à hydrogène sont rechargées via des stations dédiées. Ces stations utilisent des pompes pour injecter le carburant dans les réservoirs d’hydrogène de la voiture. En cinq minutes, ils peuvent recharger leurs batteries. Cela en fait une alternative intéressante aux voitures à essence. Mais ils nécessitent une infrastructure étendue. Les infrastructures. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces nouvelles technologies, vous voudrez continuer à lire.

Par rapport à l’essence et au diesel, les voitures à hydrogène sont plus chères, mais elles sont plus efficaces. Ils seront plus silencieux et ne produiront aucune émission de CO2. Ils seront également plus silencieux et dureront beaucoup plus longtemps. Les piles à combustible permettent également une plus grande flexibilité. Ces voitures ont également beaucoup plus d’espace de chargement. Ils peuvent contenir une centaine de litres d’eau. Mais comme l’hydrogène est sous pression, ils seront plus lourds que les véhicules essence et diesel.