Les voitures autonomes d’Apple subissent des accidents mineurs à moins d’une semaine d’intervalle

La flotte de voitures autonomes d’Apple a connu deux accidents à une semaine d’intervalle.

Tel que rapporté par MacRumors, deux des voitures autonomes d’Apple ont été victimes d’accidents mineurs ce mois-ci. Le DMV californien a publié des rapports sur chaque accident cette semaine, montrant que, dans les deux cas, quelqu’un a embouti les voitures d’Apple alors qu’elles étaient au ralenti dans la circulation.

Le premier incident [PDF] s’est produit à San Diego, en Californie, dans la région de Hillcrest le 19 août. La Lexus RX 450h a été arrêtée dans la circulation et a été heurtée par une Hyundai. L’accident a été qualifié de mineur et n’a fait aucun blessé.

Heureusement, chaque accident était mineur et dans aucun des cas ce n’était la faute des voitures autonomes d’Apple. C’est une excellente nouvelle car, si cela se passait dans l’autre sens, ce serait assez inquiétant pour quiconque serait intéressé par l’achat de la prétendue voiture électrique Apple Car de l’entreprise.

Apple a récemment ajouté à sa flotte de voitures autonomes. Un rapport du début du mois d’août indiquait que l’entreprise avait augmenté de 20 % le nombre de conducteurs pour sa flotte :

Or, selon le DMV californien, un peu plus de deux mois plus tard, on constate qu’Apple a ajouté une autre voiture à sa flotte pour un total de 69 véhicules avec un permis de véhicule autonome enregistré auprès du DMV californien. Ils ont également ajouté un nombre important de conducteurs depuis mai. Au 30 juillet, ils disposaient désormais de 92 permis de conduire, contre 76 en mai. Le nombre de conducteurs est toujours en baisse significative par rapport à octobre 2020, lorsque nous avons signalé qu’Apple disposait de 154 permis de conduire.