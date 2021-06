Les voitures classiques devenues plus chères, les connaissez-vous ? | Moteur

Le marché des classiques ne cesse de croître et, en son sein, ce sont les voitures classiques qui ont le plus augmenté leur valeur depuis leur arrivée dans le monde.

Que le marché des voitures anciennes croît de manière imparable est quelque chose de connu de tous, mais jusqu’où va la folie ? Dans NetCredit, ils ont analysé le prix de 24 000 véhicules au cours des 15 dernières années et ont créé une liste avec le classiques qui ont le plus augmenté leur valeur, à la fois en pourcentage et en prix net.

En pourcentage, c’est le top 10 des véhicules les plus appréciés:

Modèle Prix en 2006 Prix en 2021 Augmentation en pourcentage Siata 200CS (1952 – 1958) 20 000 $ 680 000 $ 3 300 % Porsche 911 Carrera RS 3.8 (1993) 42 900 $ 1 350 000 $ 3 047 % Porsche 356 Gmund (1948 – 1949) 83 000 $ 2 500 $ .000 2 912 % McLaren F1 LM (1995) 1 350 000 $ 26 500 000 $ 1 863 % McLaren F1 (1992-1998) 1 150 000 $ 21 500 000 $ 1,770% Porsche 356 (1950) 83 000 $ 1 500 000 $ 1 707 $ % Denzel WD Super 1300 (1957 – 1959) ) 43 000 $ 525 000 $ 1 121 % Ferrari California LWB (1958 – 1959) 1 800 000 $ 21 900 000 $ 1 117 % Porsche 356 1500S (1951) 67 000 $ 775 000 $ 1 057 % Denzel WD International 1500 (1957 – 1959) 50 000 $ 545 000 $ 990%

En revanche, si l’on s’occupe de valeur absolue, voici les voitures qui occupent les 10 premières places :

Prix ​​de la voiture en 2006 Prix en 2021 Augmentation de la valeur Ferrari 250 GTO SI (1962 – 1964) 12 500 000 $ 70 000 000 $ 57 500 000 $ Ferrari GTO SII 330 1962 – 1963) 10 000 000 $ 47 000 000 $ 37 000 000 $ $ Shelby Cobra Daytona (1965) 5 000 000 $ 30 600 000 $ 25 600 000 $ McLaren F1 LM (1995) 1 350 000 $ 26 500 000 $ 25 150 000 $ Ferrari 330 LMB (1963) 8 000 000 $ 30 500 000 $ 22 500 000 $ Ferrari 250 California SWB (1960 – 1961) 2 750 000 $ 23 500 000 $ 20 750 000 $ McLaren F1 (1992 – 1998) 1 150 000 $ 21 500 000 $ 20 350 000 $ Ferrari 250 California LWB ( 1958 – 1959) 1 800 000 $ 21 900 000 $ 20 100 000 $ Ferrari 250 TR (1957 – 1958) 7 000 000 $ 25 000 000 $ 18 000 000 $ Ferrari 250 LM (1963 – 1965) 4 500 000 $ 20 500. 000 $ 16 000 000 $

Cet article a été publié dans Autobild par Mario Herráez.