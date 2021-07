Les voitures de F1 2022 «très fortement réglementées» ressembleront beaucoup à un modèle · .

Des règles techniques plus strictes signifient que les nouvelles voitures des équipes pour la saison 2022 de F1 devraient ressembler étroitement à un exemple révélé par la série hier.

La Formule 1 a présenté le premier modèle grandeur nature d’une voiture conçue selon ses nouvelles règles pour 2022. Fernando Alonso s’attend à ce que les voitures de l’année prochaine ressemblent beaucoup à la version vue à Silverstone.

S’exprimant lors de la conférence de presse de jeudi après la présentation, Alonso a déclaré : « Je ne pense pas qu’il y aura une grande différence par rapport à ce que nous voyons aujourd’hui. Je pense que la réglementation est assez stricte, il n’y a peut-être pas la liberté que nous avions dans le passé.

«Évidemment, il y aura différentes philosophies pour différentes équipes. Ils ne ressembleront pas exactement à ce que nous voyons aujourd’hui. Mais ce sera pour un œil expert. Je pense que pour les gens normaux, cela ne sera pas trop différent de ce que nous voyons aujourd’hui. »

Les nouvelles règles de la Formule 1 pour l’année prochaine ont été présentées pour la première fois en 2019. Leur introduction a été reportée d’un an à la saison 2022 en tant que mesure d’économie après le début de la pandémie.

Hier, Alonso a examiné la conception de la voiture de F1 en 2022. Le directeur du châssis d’Alpine, Pat Fry, a déclaré que les règles avaient été affinées pour réduire les opportunités pour les équipes d’exploiter les ” échappatoires ” ou les opportunités inattendues pour trouver plus de performances.

“Il y a pas mal de passages qui sont plus vagues et ces passages que vous pouvez interpréter de plusieurs manières”, a-t-il déclaré. «Mais pour l’essentiel, la formulation est là pour que nous y travaillions.

“Il y a quelques choses qui sont là-bas que je ne pense pas était dans la FIA/FOM [spirit]. Ils ont l’air légèrement différents de ce qu’étaient leurs concepts originaux. Je ne pense pas qu’il y ait de failles béantes en tant que telles. Et c’est vraiment, par rapport à ce que nous avions dans le passé, très fortement réglementé.

Comprendre la signification des nouvelles règles de plus en plus détaillées est une tâche exigeante, a ajouté Fry. « Il y a des années, vous pouviez les lire et les comprendre. « Maintenant, vous devez les lire, puis regarder le CAD pendant une heure, puis revenir en arrière et les lire à nouveau. C’est de plus en plus compliqué. »

Exemple de conception de voiture F1 2022

Modèle de voiture F1 2022, Silverstone, 2021 Modèle de voiture F1 2022, Silverstone, 2021 Modèle de voiture F1 2022, Silverstone, 2021 Modèle de voiture F1 2022, Silverstone, 2021 Modèle de voiture F1 2022, Silverstone, 2021 Modèle de voiture F1 2022, Silverstone, 2021

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Grande-Bretagne 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :