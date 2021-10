Les voitures de F1 les plus rapides du 21e siècle

La plupart des fans de Formule 1 sont à la fois ravis et inquiets des changements de réglementation technique de l’année prochaine. Il promet de rendre les voitures plus égales, afin que les pilotes aient plus de chances de rivaliser les uns contre les autres, pas contre les voitures des autres. Pourtant, tous les fans ne sont pas enthousiasmés par cette idée.

Après tout, la Formule 1 a toujours été synonyme de réalisations technologiques, entre autres. Ce sport a été autant une question d’effort d’équipe et de réussite technique que de talents individuels. L’évolution des voitures de F1 au cours des 70+ dernières années n’est que remarquable.

Cependant, les changements apportés aux voitures de F1 du 21e siècle étaient vraiment révolutionnaires par rapport aux réalisations passées. Les modèles modernes se sont avérés à la fois beaucoup plus sûrs et plus rapides que leurs prédécesseurs. Voyez-le par vous-même. Voici les quatre voitures de F1 les plus rapides du 21e siècle.

Mercedes F1 W07 Hybride

Commençons notre liste par l’une des voitures Mercedes F1 les plus célèbres, la Mercedes F1 W07 Hybrid. Présentée en 2016, la voiture a immédiatement fait sensation dans le monde de la Formule 1. Dans l’histoire de la Formule 1, une seule autre voiture a montré des résultats plus grands et plus puissants que la Mercedes F1 W07 Hybrid. Cependant, en 2016, cette Mercedes est devenue la deuxième voiture la plus dominante de tous les temps.

Bien sûr, la nouvelle voiture ne concernait pas seulement le nouveau moteur hybride, bien que cette innovation ait fait une révolution à l'époque.

Dans l’ensemble, la nouvelle conception a également permis un meilleur contrôle du flux d’air, une meilleure force d’appui et une meilleure régulation de la température des pneus. Bien entendu, la Mercedes F1 W07 Hybrid est également pilotée par l’actuel Champion du Monde Lewis Hamilton, ce qui a évidemment contribué à mettre en valeur le véritable potentiel de cette voiture.

Ferrari F2002

Il est juste de noter que Ferrari a complètement dominé les courses tout au long du début des années 2000. Bien sûr, il avait le meilleur pilote que le monde ait jamais vu, Michael Schumacher. Cependant, la Formule concerne autant les ingénieurs que les pilotes. Dans ce cas, Ferrari a gagné sa réputation grâce à sa Ferrari F2002.

Pendant un moment, c’était la meilleure voiture de course de la compétition. Bien sûr, il y avait place à l’amélioration, qui a été achevée deux ans plus tard. Pourtant, à l’époque, cette voiture dominait incontestablement la course.

Chose intéressante, ce ne sont pas les avantages de puissance qui ont rendu cette voiture la plus rapide. En fait, la Ferrari F2002 était en train de perdre dans ce domaine. Cependant, le contrôle amélioré de la voiture a donné à ses pilotes un avantage significatif sur les autres pilotes.

Par conséquent, le succès de cette voiture dépendait vraiment des compétences de ses pilotes dans une large mesure. Heureusement, Schumacher a toujours livré.

Red Bull RB9

Cette année, la domination Red Bull devient de plus en plus évidente à chaque course. Cela faisait longtemps que Red Bull n’avait pas montré toute sa puissance. Cependant, cette année, l’équipe a sûrement démontré l’une des dernières meilleures voitures depuis 2013.

À l’époque, l’équipe roulait sur Red Bull RB9, qui est sans doute l’une des voitures de F1 les plus rapides. Le succès de cette année fut remarquable. Pourtant, la voiture donnée avait encore quelques problèmes avec ses performances. C’était sûrement l’un des plus rapides tout en étant peu fiable. Bien sûr, une telle dualité a compliqué la course pour ses pilotes.

De plus, les moteurs les plus puissants de cette saison ont été fabriqués par Mercedez, lorsque Red Bull RB9 en avait un de Renaut.

Soit dit en passant, c'était la dernière fois que Red Bull avait des moteurs à moteur Renault. Pourtant, malgré certaines imperfections, Sebastian Vettel a réussi à fournir d'excellents résultats rapides sur ce modèle.

Ferrari F2004

Faire une liste des voitures de F1 et mot les plus rapides, y compris la Ferrari F2004, serait impossible. Après tout, ce n’est que l’une des voitures de F1 les plus réussies de l’histoire moderne de la Formule, n’est-ce pas ?

Bien sûr, beaucoup peuvent prétendre que n’importe quelle voiture ressemblerait à un chef-d’œuvre lorsqu’elle serait conduite par le légendaire Michael Schumacher. Pourtant, il y a peu de doutes sur le talent derrière la création de cette voiture.

L’introduction de la Ferrari F2004 s’est produite au plus fort du succès de Ferrari en course. Cependant, c’est cette voiture qui a assuré à l’équipe une solide conclusion en 2004. Après tout, cette voiture a permis à Michael Schumacher de remporter la septième (un record) en championnat du monde. La Ferrari F2002 a servi de prototype pour le nouveau modèle. La voiture donnée a également été l’un des grands succès de Ferrari.

Pourtant, cette fois, chaque petit détail du modèle précédent a fait l’objet d’améliorations pour apporter plus de vitesse, d’aérodynamisme et une plus grande résilience. Ainsi, tout, du centre de gravité aux matériaux utilisés pour la voiture et le moteur, a été modifié pour améliorer les résultats précédents.

La Ferrari F2004 est toujours célébrée dans le cadre du dernier championnat du monde de Michael Schumacher. Son héritage est donc vivant.