Les voitures de F1 seront plus petites, mais pas nécessairement plus légères, en 2026 · .

La Formule 1 prévoit de réduire les dimensions de ses voitures en 2026 lors de la refonte de son règlement technique.

Cependant, un renversement tant attendu de la tendance vers des voitures plus lourdes est peu probable selon le directeur du sport automobile de F1, Ross Brawn.

La F1 a augmenté la largeur maximale des voitures à deux mètres en 2017. Cela a inversé un changement introduit en 1998, lorsque les voitures ont été rétrécies de 200 millimètres à 1,8 m. Lewis Hamilton a déclaré que sa voiture de 2017 ressemblait à « un bateau » lorsqu’il l’a vue pour la première fois.

Alors que la hauteur des voitures reste fixe, la longueur du châssis n’est pas fixée par les règles. En conséquence, les voitures sont devenues progressivement plus longues au cours des dernières saisons, les équipes recherchant un emballage efficace pour les groupes motopropulseurs hybrides volumineux et utilisant une carrosserie allongée pour générer plus d’appui.

En conséquence, les voitures se sont allongées de plus d’un mètre depuis le milieu des années 2000 et mesurent désormais généralement plus de cinq mètres et demi de l’avant à l’arrière.

La limite de poids minimum a également augmenté au cours de cette période, notamment en 2014 lorsque les unités de puissance hybrides V6 ont été introduites. Le nouveau règlement technique pour la saison prochaine verra la limite de poids minimum grimper à nouveau, de 40 kilogrammes, à 792 kg.

Analyse : Des changements radicaux sur la planche à dessin pour la prochaine révolution des règles de la F1Cela est en partie dû à l’introduction de roues plus grandes et plus lourdes. L’année prochaine, la F1 passera aux roues de 18 pouces, qui seront environ 9 % plus hautes, leurs diamètres passant de 660 mm à 720 mm.

La génération actuelle de voitures « est grande », a concédé Brawn, et a déclaré que la F1 espère résoudre ce problème lorsqu’elle présentera de nouvelles voitures et groupes motopropulseurs dans cinq ans (initialement prévu pour 2025). Cependant, il a admis qu’il n’était peut-être pas possible d’abaisser la limite de poids.

« Comme vous le savez, nous envisageons un nouveau groupe motopropulseur pour 2026 », a déclaré Brawn, « et une nouvelle voiture l’accompagnera et ce sont certains des principaux objectifs : pouvons-nous économiser du poids, ce qui est difficile avec une voiture hybride et avec les initiatives de sécurité que nous avons sur les voitures ces jours-ci ; Pouvons-nous avoir une voiture plus légère ? Nous pouvons certainement avoir une voiture plus petite, nous pensons que nous le pouvons.

« Nous pensons qu’avec les spécifications qui évoluent pour 26, il y aura une chance très réelle d’avoir une voiture plus compacte. »

De nombreux pilotes de F1 ont critiqué la tendance aux voitures plus lourdes. Hamilton a déclaré en juin que le poids croissant était en contradiction avec la volonté de la série d’améliorer sa durabilité.

« Au fur et à mesure que nous devenons de plus en plus lourds, c’est plus d’énergie que nous devons dissiper, des freins plus gros, plus de poussière de frein, plus de carburant pour vous amener à l’emplacement, et ainsi de suite », a-t-il déclaré. « Je ne comprends pas tout à fait. »

Limite de poids minimum de la F1, 1961 – 2022

NB. Des limites de poids minimum distinctes ont été imposées pour les voitures à turbocompresseur et à aspiration normale en 1987 et 1988.

