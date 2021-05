Les voitures de nouvelle génération de NASCAR combinent une identité incomparable avec des performances améliorées ⋆ .

CHARLOTTE, Caroline du Nord – Le rideau s’est levé, la fumée s’est gonflée et trois voitures NASCAR Cup Series Next Gen ont fait une entrée spectaculaire et rugissante sur le plancher d’exposition lors du dévoilement.

La première impression était évidente. Lorsque le champion en titre de la Coupe Chase Elliott a conduit la Chevrolet Camaro, Joey Logano la Ford Mustang et Denny Hamlin la Toyota Camry à environ 30 mètres lors du dévoilement mercredi après-midi de la très attendue voiture Next Gen, l’aspect le plus frappant était à quel point les nouvelles voitures de course ressemblaient à leurs homologues de production – et à quel point il était facile de différencier les nouveaux véhicules les uns des autres.

«C’est un moment important pour notre sport», a déclaré le président de NASCAR, Steve Phelps, lors de son introduction des voitures Next Gen. «Cette voiture est plus pertinente et comprend plus d’innovation que n’importe quelle voiture de l’histoire de NASCAR. Le style de la voiture est clair. Je veux dire, ils ont l’air incroyable. Juste tellement incroyable d’être enfin là.

«Nous voulions vraiment revenir à une promesse que nous avions faite aux fans, qui est de remettre le ‘stock’ en ‘stock car’. C’était quelque chose d’extrêmement important pour nous et nos fans. Mais tout aussi important pour nos fans est la course sur la piste de course. Il est difficile de croire que la course pourrait être plus forte que l’an dernier et que les 11 premières courses de cette année, mais cette voiture a des caractéristiques qui la rendront encore meilleure.

«En termes simples, cette voiture rendra notre sport plus sain et plus fort. C’est une journée passionnante pour notre industrie et nos fans, et je suis fier de tout le travail qui nous a amené à aujourd’hui.

Sur la base de données glanées à partir de simulations et de tests limités sur un petit nombre de véhicules Next Gen, NASCAR s’attend à ce que la nouvelle voiture de course soit plus difficile à conduire et plus excitante à piloter. Comme l’a dit Elliott, c’est une table rase pour les meilleurs pilotes de stock car au monde.

«Je suis enthousiasmé par le produit que nous avons mis au point et par beaucoup de collaboration avec tous nos partenaires clés chez Chevrolet au sein des équipes NASCAR pour avoir un produit aussi beau et ressemblant beaucoup à la voiture et à la Camaro. vous pouvez aussi acheter chez votre concessionnaire Chevrolet », a déclaré Elliott. «Excité à ce sujet.

«Égoïstement, en tant que pilote, je suis enthousiasmé par le défi. Je pense que ça va être dur. Il y aura des choses avec cette voiture que je n’ai pas encore vues en tant que pilote de course. Jusqu’à ce que vous vous mettiez sur la bonne voie et que vous n’y travailliez pas, ce sera difficile. J’attends avec impatience tout ce qui va avec, en essayant de vous réinventer en tant que pilote pour voir ce que vous devez faire pour être bon.

Les fans présents au dévoilement ont été accueillis avec une voiture de course qui présente une ligne de toit plus basse; une zone de capot plus longue et plus élégante; une zone de couvercle de pont arrière plus petite et plus racée; et des roues plus efficacement protégées qui comportent une seule patte centrale au lieu des cinq goujons de patte actuellement utilisés.

Des fonctionnalités supplémentaires cachées à la vue rapprochent la voiture Next Gen des véhicules de production modernes.

“La voiture elle-même, tout d’abord en tant qu’ingénieur, pilote, j’aime tout ce que vous ne pouvez pas voir en dessous aujourd’hui”, a déclaré Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Performance Motorsports. «La nouvelle architecture le fait avancer, le rendant plus moderne – la suspension arrière indépendante, le système de direction (à crémaillère et pignon), la chaîne cinématique, la possibilité de faire progresser le groupe motopropulseur alors que notre monde change pour les futurs groupes motopropulseurs – tout est construit dans cela. Nous sommes vraiment enthousiastes à ce sujet.

«Le plus important est ce que vous pouvez voir aujourd’hui et ce que les fans verront sur la piste. En tant que fan de course, j’ai hâte de voir 40 d’entre eux sur la piste. C’est le corps, ce que nous sommes capables de faire en lui proposant de nouvelles proportions. Cela me crie «Mustang», juste les proportions de la voiture. Avec le toit bas, le long capot, le pont court – ce sont des proportions Mustang. Cela saute immédiatement.

Le lancement de la voiture Next Gen était initialement prévu pour 2021, mais a été retardé d’un an en raison de la pandémie de coronavirus. Même si la voiture ne courra pas de manière compétitive avant les Speedweeks à Daytona en février 2022, elle a déjà eu un impact sur l’attrait de nouveaux propriétaires pour la première série de NASCAR.

“Je pense que vous l’avez entendu de la part de Michael Jordan, Denny Hamlin avec 23XI Racing”, a déclaré Phelps. «Nous l’avons entendu de Trackhouse Racing de Justin Marks et Pitbull, et de Live Fast Racing avec Matt Tifft et BJ McLeod. Il y a un désir de s’approprier ce sport. Je pense que cette voiture et l’importance de cette voiture, ce qu’elle représente, est au cœur de ce que cela serait.

Hamlin a confirmé l’affirmation de Phelps, notant que la perspective d’un développement simultané de la voiture Next Gen favorise par définition la parité entre les organisations.

“C’est un moment attrayant pour entrer dans le sport, évidemment”, a déclaré Hamlin, qui s’est associé à Jordan cette année pour aligner des voitures pour Bubba Wallace. «C’était un facteur important dans nos décisions, cela fera partie de nos décisions à l’avenir.

«Nous avons une réinitialisation de la technologie et des ressources qui vont être intégrées à cette voiture. Nous ne sommes pas désavantagés de 20 à 30 ans en entrant dans le sport. Nous allons tous le développer en même temps au début de son existence.

La voiture Next Gen n’est cependant pas encore un fait accompli. Il y a des tests à faire avec un grand nombre de voitures sur la piste, dans le but d’analyser les aspects aérodynamiques de plusieurs voitures qui courent ensemble. Il reste des décisions à prendre sur des aspects aussi vitaux de la course que la puissance et la taille du spoiler.

“Nous avons des tests à venir en août (qui) sera la première fois que nous examinerons Daytona avec plusieurs voitures sur la piste”, a déclaré Steve O’Donnell, vice-président exécutif de NASCAR et directeur du développement des courses. «Et puis, alors que vous avancez rapidement vers la fin de la saison – en octobre, je crois – nous aurons à la fois le (Charlotte) Roval et l’ovale avec plusieurs voitures sur la piste de chacune des équipes de course.

«Et après cela, après Phoenix (en novembre), nous ferons également le point avec les équipes de course, avec un certain nombre de voitures sur la piste. Je n’ai encore rien de concret pour Daytona autour de cette période de janvier, mais ce sera ce qui sera en place vers la fin de cette année, avec plusieurs voitures là-bas.

Reid Spencer écrit pour le NASCAR Wire Service.