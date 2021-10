Les voitures d’occasion de Kanye West du Wyoming aux enchères

Plus de signes Kanye West ne tarde pas pour le Wyoming… sa flotte de voitures du ranch est aux enchères.

Les véhicules d’occasion de Ye sont ouverts aux enchères à Ventes aux enchères Musser Bros. … et le propriétaire de la maison de vente aux enchères, Harold Musser, nous dit que Ye a récemment revendu 6 voitures à son concessionnaire Ford local à Cody, WY.

On nous dit que le concessionnaire Ford s’est retourné et a enrôlé Musser Bros. pour vendre aux enchères la flotte de Ye … les listes ont augmenté ce mois-ci, et il y a déjà une tonne d’intérêt.

On dirait que Kanye était un camionneur Ford… le transport en comprend 4 : un F-350 2016, un F-250 2017, un F-150 Raptor 2018 et un F-150 Raptor 2019.

La flotte est complétée par une paire de Ford Expeditions 2020, dont une édition XLT Max et une édition Limited Stealth.

Comme vous pouvez le voir, les voitures de Ye ont toutes des enveloppes noires mates … mais on nous dit que les enchérisseurs gagnants peuvent verser 250 $ supplémentaires pour que les enveloppes soient retirées. Ils sont également tous à 4 roues motrices, pour tous les clients tout-terrain.

Il est logique que sa flotte soit à vendre – rappelez-vous, il est également répertorié son tentaculaire Monster Lake Ranch pour 11 millions de dollars. Posséder plusieurs camions lourds a du sens sur 4 500 acres de terres de ranch, mais pas tellement pour son nouveau propriété en bord de mer à Malibu.

La vente aux enchères se termine le 23 novembre… bonne chance!!!