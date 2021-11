Les voitures d’occasion de Kanye West du Wyoming se vendent près de 500 000 $ aux enchères

Kanye WestLa flotte de voitures de son ranch du Wyoming a fait un grand nombre de ventes aux enchères … et l’enchère gagnante pour l’un de ses camions est entrée dans l’histoire.

Les véhicules d’occasion de Ye étaient ouverts aux enchères chez Musser Bros. Auctions … et le propriétaire de la maison de vente aux enchères, Harold Musser, nous dit que les enchères gagnantes pour les 7 voitures ont totalisé 434 780 $.

On nous dit que la vente aux enchères, qui s’est terminée mardi, a eu plus de 137 000 vues et plus de 800 offres de personnes réparties dans tout le pays – de la Floride à la Californie – ce qui en fait la plus grande vente aux enchères jamais réalisée pour Musser Bros. On dirait que Yeezy est une grosse affaire. .

L’une de ces offres a établi un record … on nous dit que le F-150 Raptor 2019 de Kanye s’est vendu pour 86 900 $, y compris la prime d’achat de 10 % … ce qui en fait le Ford Raptor le plus cher jamais vendu.

TMZ a brisé l’histoire … Kanye a revendu son ancienne flotte de ranch à son concessionnaire Ford local à Cody, WY et le concessionnaire s’est retourné et a enrôlé la maison de vente aux enchères vendre les voitures.

Kanye déchargeant ses roues du Wyoming a du sens … car il a également répertorié son énorme Monster Lake Ranch pour 11 millions de dollars … et les camions lourds sont mieux adaptés à la vie de ranch que sa nouvelle propriété en bord de mer à Malibu.

Ouais… ce n’est plus un camionneur Ford.