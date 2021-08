Les voitures doivent être abordables – Discours de RC Bhargava | 61e Congrès du SIAM

Pour les clients, l’achat de véhicules est devenu une affaire coûteuse au fil des ans en raison de nombreuses réglementations et certaines sont encore à venir. Certains de ces coûts sont dus à une augmentation des matières premières et des taxes d’État. Des mesures doivent être prises pour soutenir le marché automobile en Inde qui contribue beaucoup à l’économie indienne.

Adressant son opinion, RC Bhargava, président de Maruti Suzuki, à un panel composé de Vipin Sondhi, directeur général et PDG, Ashok Leyland, Venu Srinivasan, président et directeur général, TVS, Tarun Bajaj, secrétaire des recettes, ministère des Finances, gouvernement de l’Inde, et le président de Maruti Suzuki lui-même, a déclaré : « Il y a eu des déclarations sur l’importance de l’industrie automobile, mais en termes d’actions concrètes qui permettraient d’inverser la tendance à la baisse de l’industrie, je n’ai vu aucune action. “

Le président de Maruti Suzuki a ajouté : « Je crains que les mots seuls ne permettent pas aux constructeurs d’augmenter leurs ventes ; nous avons besoin d’actions concrètes pour que cela se produise. RC Bhargava a évoqué l’abolition des licences automobiles en 1991, se demandant si l’état d’esprit concernant l’industrie automobile a changé en Inde. Il a déclaré : « Si l’état d’esprit avait changé, tout le monde se serait inquiété depuis longtemps de la croissance de l’industrie automobile indienne. « Il a estimé qu’il y a très peu de choses faites pour inverser la tendance dans l’industrie automobile, étant donné la forte baisse des ventes, en particulier le secteur des véhicules utilitaires qui a connu une baisse drastique des ventes.

Bhargava a expliqué comment l’industrie automobile en Inde est devenue moderne et a commencé à se développer après la création de Maruti, ce qui n’était pas prévu à l’époque. Il a déclaré que l’industrie automobile indienne était devenue la 4e plus grande au monde, non pas à cause des politiques, mais parce que les gens aspiraient à posséder des voitures. Bhargava a déclaré que les clients indiens devraient obtenir des automobiles modernes, des véhicules sûrs et propres. Cependant, pour que cela se produise, Bhargava a déclaré : « Comment rendre les voitures abordables lorsque nous suivons les normes européennes pour construire des voitures ? Comment pouvons-nous rendre les voitures abordables pour ceux dont les revenus sont bien inférieurs en Inde ? »

Le président de Maruti a ajouté : « Je soutiens le passage à l’électrification, mais comment rendre les voitures électriques abordables ? Si l’industrie automobile doit stimuler l’économie et le secteur manufacturier en Inde, et si la pénétration des voitures doit augmenter, des millions de voitures doivent être fabriquées et des millions doivent les acheter. Avons-nous des millions de clients pour acheter des voitures chaque année ? Avons-nous des emplois qui augmentent si vite ou les revenus ? Il a déclaré : « Nous ignorons souvent ces faits lorsque l’industrie automobile planifie l’avenir. Les clients sont toujours oubliés dans le système de planification centralisé.

Bhargava a expliqué comment la Maruti 800, une voiture qui propulsait la motorisation de l’Inde, avait été abandonnée pour des raisons de sécurité. Il a expliqué que la voiture de remplacement qui est arrivée a coûté 45 000 yens supplémentaires. “Cela ne signifie peut-être pas grand-chose pour moi ou pour certains d’entre nous, mais pour une personne qui achète une voiture pour ₹2 lakhs, c’est beaucoup.” Il souligne comment les petites augmentations du coût des voitures entraînent la chute du marché automobile en Inde. “La réglementation BS6 a ajouté 22 000 au coût d’une voiture et les taxes supplémentaires ont rendu une voiture d’entrée de gamme inabordable même avant la pandémie de Covid-19.”

Il a demandé à Tarun Bajaj, secrétaire des recettes, ministère des Finances, gouvernement indien, « sachant ce qui se passe, compte tenu de la situation économique de la majorité des acheteurs de voitures indiens pour passer à des voitures plus propres, avons-nous besoin de taxes élevées ? » Il a ajouté : « À mon avis, je ne pense pas que l’industrie automobile revivra avec les ICE, les véhicules électriques ou les véhicules à carburant alternatif tant que nous n’agirons pas sur la question de l’abordabilité des voitures.

La sécurité des véhicules est un must, et il est indéniable que cela augmente les prix des voitures. Les véhicules électriques et les véhicules à carburant alternatif sont également indispensables, mais des coûts supplémentaires sont impliqués dans la R&D, les matières premières et les nouveaux composants, qui finiront par augmenter le coût d’une voiture. Alors maintenant, la question demeure : avons-nous besoin de véhicules plus sûrs, plus propres qui coûtent plus cher ou de voitures abordables ? Ou les deux?

