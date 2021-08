Les voitures du député du BJP Satish Reddy incendiées à Bengaluru, enquête en cours

in

Les voitures de Bommanahalli BJP MLA Satish Reddy étaient, garées dans les locaux de sa maison, ont été incendiées par mes mécréants inconnus mercredi soir. (Express Photo)

Les voitures de Bommanahalli BJP MLA Satish Reddy étaient, garées dans les locaux de sa maison, ont été incendiées par mes mécréants inconnus mercredi soir. La police a déclaré qu’une enquête était en cours pour arrêter l’accusé.

L’Indian Express a cité un haut responsable de la police disant qu’ils examinaient les images de vidéosurveillance et d’autres preuves recueillies dans la région.

