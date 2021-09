Les voitures du dernier film Mad Max sont mises aux enchères | Moteur

Mad Max est une autre de ces grandes productions qui ont mis des voitures à l’écran, et maintenant ces mêmes voitures particulières sont mises aux enchères.

Le cinéma nous a laissé de grands titres avec des voitures comme protagonistes. La route est toute une couture au sein du monde cinématographique, où les courses occupent aussi périodiquement les écrans des cinémas du monde entier.

Mad Max est une autre de ces grandes productions qui ont mis des voitures à l’écran pendant une grande partie du film, et maintenant ces mêmes voitures particulières sont mises en vente. Les voitures Mad Max mises aux enchères.

Mad Max : Fury Road est sorti le 14 mai 2015. Tom Hardy et Charlize Teron ils ont pris les rênes de ce long métrage, un film qui fait suite au premier volet de la série “Mad Max” de 1979, un film australien écrit et réalisé par George Miller et interprété par Mel Gibson.

Dans un monde post-guerre nucléaire, l’essence et l’eau sont des produits rares et les voitures et les motos sont un moyen de transport et la lutte pour la survie.

Parmi tant de véhicules, la société de production Warner Bros a sauvé certains d’entre eux, y compris leurs accessoires et leurs armes, car la plupart d’entre eux ont été laissés dans une casse en Australie. Parmi les oubliés, Lloyds Auctions, une société résidant dans le même pays où les unités ont été trouvées, a mis en vente jusqu’au 26 septembre 2021 treize véhicules.

L’un des plus prisés de la liste est le Doof Wagon, qui est apparu à l’écran entouré de feu dans plus d’une scène. La Gigahorse d’Immortan Joe est également très populaire, l’une des voitures les plus effrayantes que nous ayons jamais vues. On trouve également deux Cadillac Coupé de 1959, la War Rig ou la Nux Car. Au total treize véhicules qui ne peuvent être achetés qu’en tant que pack.

La société accepte crypto-monnaies Et ils peuvent envoyer les voitures à l’endroit que vous choisissez, tant que la devise avec laquelle vous payez est acceptée. Elle a sans aucun doute été l’une des grandes productions de ces dernières années et une grande partie de ses voitures peuvent être les vôtres. Vous avez aimé l’univers de Mad Max ? Qu’est-ce que tu attends alors?

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.