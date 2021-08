Les voitures électriques les plus rapides au monde

L’accélération rapide est une chose que presque toutes les voitures électriques ont en commun. Qu’il s’agisse d’une Tesla Model 3 surpassant une McLaren F1, une Rimac Nevera de 2 000 chevaux ou une Porsche Taycan lançant une famille de quatre personnes avec des bagages à soixante en trois secondes, la plupart des véhicules électriques sont très rapides.

Et sans changements de vitesse (Porsche Taycan exclu pour un détail technique), la façon dont une voiture électrique démarre ne ressemble à rien de ce qui est propulsé par la combustion interne.

Il est également utile de savoir comment un moteur électrique peut fournir un couple maximal à partir de zéro tr/min, au lieu de son bâtiment de livraison à mesure que le régime augmente. Ajoutez à cela la traction intégrale et une batterie lourde facilitant la traction, et les voitures électriques sont parmi les plus rapides de toutes celles en vente aujourd’hui.

Voici les dix voitures électriques les plus rapides disponibles actuellement.

Rimac Nevera

(Crédit image : Rimac)

L’un des nouveaux enfants du quartier, le Nevera est la version prête pour la production du concept Rimac C_Two que nous avons vu pour la première fois en 2018.

Avec 1 900 chevaux à sa disposition et une batterie en forme de T de 120 kWh entre et derrière son conducteur et son passager, la Nevera peut atteindre 60 mph en 1,85 seconde.

L’hypercar croate est également le détenteur actuel du record du quart de mile de production, à 8,58 secondes et atteignant 167 mph dans le processus. Tesla dit que la Model S Plaid a un temps d’un quart de mile de 9,23 secondes.

Automobili Pininfarina Battista

(Crédit image : Automobili)

Tout comme l’Audi et la Porsche sont liées, la Battistia d’Automobili Pininfarina partage une grande partie de sa transmission avec la Rimac Nevera.

Cela signifie une puissance similaire de 1 900 chevaux grâce à un système de traction intégrale et un temps de sprint de 0 à 60 mph d’environ 1,9 seconde.

La Battista a une vitesse de pointe tout aussi impressionnante de 217 mph, une autonomie revendiquée (vraisemblablement lorsqu’elle est conduite plus calmement) de 280 miles, et peut sprinter du repos à 186 mph (300 km/h) en moins de 12 secondes.

La production va bientôt commencer et sera limitée à seulement 150 exemplaires dans le monde.

Plaid Tesla Model S

(Crédit image : Tesla)

La Tesla Model S est un roi de la vitesse depuis son arrivée en 2012, et la dernière incarnation est vraiment rapide.

Bien qu’il ne soit pas disponible au Royaume-Uni avant la fin de 2022, le modèle S Plaid peut être commandé aux États-Unis dès maintenant. Avec plus de 1 000 chevaux à la disposition d’une nouvelle transmission à trois moteurs, le modèle S Plaid a un temps de 0 à 100 mph revendiqué de 1,99 seconde.

De toute évidence, c’est absurdement rapide. Mais c’est aussi un peu trompeur, car Tesla cite des temps d’accélération avec un déploiement d’un pied, de sorte que le chronomètre ne démarre pas tant que la voiture n’a pas commencé à bouger et a parcouru 12 pouces. Voyez-le plutôt comme un temps de 6 à 60 mph.

Plaid Tesla Model X

(Crédit image : Tesla)

C’est une histoire similaire avec le Tesla Model X, qui a récemment également reçu le traitement Plaid et promet un temps de zéro (ish) à 60 mph de 2,5 secondes.

Même si Tesla utilise un déploiement d’un pied, cela signifie toujours qu’une voiture à sept places sprinte à soixante aussi vite qu’une voiture de Formule 1.

Pour indiquer à quel point la mise à niveau Plaid rend le modèle X plus rapide, la version standard à longue portée couvre le sprint 0-60 en 3,8 secondes.

Air lucide

(Crédit image: Lucid)

Autre startup américaine de voitures électriques, Lucid a finalement dévoilé la version de production de sa première voiture, appelée Air, fin 2020.

Rival de la Tesla Model S, le Lucid Air sera proposé avec jusqu’à 1 080 chevaux et un temps de 0 à 60 mph en seulement 2,5 secondes.

Lucid revendique également un temps d’un quart de mile de 9,9 secondes à 144 mph et, à partir d’une version moins puissante de l’Air, une autonomie estimée par l’EPA à 517 miles.

Peut-être la concurrence la plus féroce jamais posée contre la Tesla Model S, la Lucid Air est prévue pour plus tard en 2021 avec des prix allant de 95 000 $ à 169 000 $.

Porsche Taycan Turbo S

0-62 mph (100 km/h) : 2,8 secondes

(Crédit image : Porsche)

La version la plus puissante de la première voiture entièrement électrique de Porsche affiche un temps de 0-62 mph (100 km/h) en 2,8 secondes. Mais Porsche est notoirement conservateur avec ses propres chiffres de performance et certains testeurs ont vu des Taycan atteindre 60 mph en seulement 2,4 secondes.

Exceptionnellement, le Taycan dispose d’une boîte de vitesses à deux vitesses, où la première vitesse est utilisée lorsque le Launch Control est activé pour aider la voiture à s’éloigner de l’arrêt le plus rapidement possible.

Le Taycan passe ensuite en deuxième vitesse, avec un son de changement de vitesse synthétique provenant de ses haut-parleurs.

Lotus Evija

0-60 mph : moins de 3,0 secondes

(Crédit image : Lotus)

Le vaisseau amiral d’une Lotus renaissante soutenue par l’investissement de Geely, l’Evija est une hypercar tout électrique de 1 972 chevaux.

Livré à la route via quatre moteurs électriques, la puissance est telle que chaque roue est plus puissante que n’importe quelle Lotus routière précédente.

Lotus ne s’est pas encore engagé sur un temps spécifique de 0 à 60 mph, affirmant plutôt que l’Evija prendra moins de trois secondes. Compte tenu de la grande puissance, nous pensons que le temps sera beaucoup plus proche de deux secondes que de trois.

Encore plus impressionnant est un temps revendiqué de 0 à 186 mph de neuf secondes. Neuf. C’est potentiellement 25 % plus rapide que le Pininfarina Battista susmentionné, grâce à une batterie de 70 kWh plus petite et plus légère.

Audi RS e-tron GT

(Crédit image : Audi)

Un proche parent de la Porsch Taycan, la société sœur Audi, affirme que la RS e-tron GT a un temps de 0 à 60 mph de 3,0 secondes.

Pas aussi rapide que la Taycan Turbo S, mais on ne peut pas imaginer que le groupe Volkswagen permette à une Audi super berline électrique d’être plus rapide que la Porsche avec laquelle elle partage une transmission.

Cela dit, il semble qu’Audi sous-estime également ses statistiques de performances, car certains testeurs ont vu 60 mph de la RS e-tron GT en un peu moins de 2,9 secondes. Comme toujours, ces chiffres dépendent des pneus, de la surface de la route et de la température ambiante.

Rivien R1T

(Crédit image: Rivian)

En s’éloignant des supercars, nous avons maintenant la camionnette électrique R1T de la startup américaine Rivian.

Présenté dans Long Way Up sur Apple TV +, le R1T devrait arriver chez les acheteurs plus tard en 2021 et promet un temps de 0 à 60 mph de 3,0 secondes, grâce à une transmission à quatre moteurs et 800 chevaux.

Rivian prévoit de suivre le R1T avec le R1S, un SUV électrique construit sur la même plate-forme et offrant les mêmes niveaux de performances en ligne droite et de capacité tout-terrain.

Tesla modèle 3

(Crédit image : Tesla)

Revenons à nouveau à Tesla maintenant et au modèle 3, qui offre un temps de 0 à 60 mph de seulement 3,1 secondes lorsque vous optez pour la variante phare de la performance.

L’accélération du modèle 3 a toujours été importante pour les fans de voitures d’un certain âge, ayant déjà égalé le temps de sprint de 3,2 secondes de la McLaren F1, la supercar autrefois détenue (et écrasée) par Elon Musk, avant de perdre un dixième via une mise à jour logicielle .

Tesla n’a pas encore annoncé les plans de Plaid pour le modèle 3, mais nous ne serions pas surpris de le voir suivre les modèles S et X dans les années à venir.