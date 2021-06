Les voitures lourdes de la F1 en contradiction avec la poussée de la durabilité

Lewis Hamilton a demandé comment le poids croissant des voitures de Formule 1 correspond à l’objectif déclaré du sport de devenir plus durable.

Le poids minimum de la voiture fixé par les règles – y compris le pilote – passera à 790 kg pour la saison 2022 de F1. Cela représente une augmentation de 38 kg par rapport aux voitures de cette année et une augmentation de 50 kg au cours des trois dernières saisons.

Hamilton a déclaré que l’augmentation le déconcertait. “Je ne comprends pas particulièrement pourquoi nous devenons plus lourds alors qu’il y a tout ce discours sur le fait d’être plus durable, le sport allant dans cette direction”, a-t-il déclaré.

La Formule 1 s’est fixé pour objectif d’être un producteur net zéro de carbone d’ici 2030.

“En allant de plus en plus lourd et de plus en plus lourd, vous utilisez de plus en plus d’énergie”, a déclaré Hamilton. « Donc, cela ne semble pas nécessaire dans la bonne direction ou dans le processus de réflexion. »

D’ici 2022, les voitures de F1 pèseront 100 kg de plus que leurs homologues de 2014, au début de l’ère turbo hybride. Certaines des augmentations de poids s’expliquent par des mesures de sécurité, comme le halo, introduit en 2017, qui pèse environ neuf kilogrammes.

Hamilton a déclaré qu’il ne pouvait pas voir de justification sportive pour les augmentations, ainsi que pour des raisons de durabilité. “Les voitures plus légères étaient plus agiles, étaient loin d’être aussi grosses, naturellement et donc en course, la manœuvre de la voiture était meilleure.

“Sur les pistes où nous allons, elles s’élargissent, comme [Baku] est assez large et à certains endroits, bien sûr, il est plus étroit, à d’autres endroits. Mais Monaco a toujours été relativement impossible à dépasser – maintenant la voiture est si grosse qu’elle est trop grosse pour la piste.

Hamilton a déjà fait part de ses inquiétudes concernant l’augmentation du poids de la voiture de F1 et la demande croissante qu’elle impose aux freins et aux pneus.

“Au fur et à mesure que nous devenons de plus en plus lourds, c’est plus d’énergie que nous devons dissiper, des freins plus gros, plus de poussière de frein, plus de carburant pour vous amener à l’emplacement, et ainsi de suite”, a-t-il déclaré le week-end dernier. “Je ne comprends pas tout à fait.”

Les voitures de Formule 1 de l’année prochaine pèseront environ un cinquième de moins que leurs homologues de Formule E entièrement électriques. Le châssis actuel de deuxième génération de Formule E pèse près d’une tonne, contre 903 kg au début du championnat en 2014.

