Les voitures Mercedes se préviennent déjà si elles trouvent des nids-de-poule ou des bosses sur la route | Moteur

Les voitures se parlent depuis des années. Mercedes met à jour sa technologie pour ajouter deux nouveaux types d’avertissements : les nids-de-poule et les ralentisseurs.

Il y a des années, c’était de la science-fiction, mais maintenant c’est une réalité : les voitures s’envoient des messages, sans intervention humaine.

Bien que certains permettent la communication par proximité, en réalité la plupart utilisent le cloud. Si une voiture rencontre un accident ou une urgence météorologique (route enneigée par exemple), elle envoie la notification au cloud de la marque, et elle se charge d’avertir les voitures qui passent à proximité.

La marque Mercedes a lancé sa technologie en 2013 Communication de voiture à X, qui fait exactement cela. Il permet envoyer des alertes routières en temps réel aux véhicules qui se connectent au cloud Mercedes.

Pour ce faire, il est nécessaire de créer un compte Mercedes, de connecter le véhicule à Internet et d’accepter le suivi de la position actuelle.

Jusqu’à maintenant Voiture-à-X il a détecté des événements comme accidents, fortes pluies, brouillard, vent de travers, freinage brusque, routes temporairement fermées, et un autre événement.

Avec la dernière mise à jour, vous êtes désormais également capable de détecter les gros nids-de-poule, les nids-de-poule et les ralentisseurs (ralentisseurs).

Dans le communiqué, Daimler explique que : « Les gros nids-de-poule sont un danger pour la sécurité, car si les conducteurs ne les reconnaissent pas à temps, ils ne peuvent plus prendre de mesures d’évitement ou ralentir. Il y a aussi le risque d’endommager les pneus. système de suspension. Dans le pire des cas, des accidents peuvent survenir.

Les ralentisseurs Ils peuvent endommager la suspension et le soubassement du véhicule, s’ils sont pris à grande vitesse.

Les propriétaires de Mercedes Classe C et S ainsi que EQS achetées à partir de 2016, peuvent déjà profiter de cette amélioration de Voiture-à-X, s’ils installent la mise à jour dans votre voiture. En tout, plus de 3 millions de conducteurs.

Mercedes a testé le système de détection avec plus de 30 types différents de nids-de-poule, nids-de-poule et ralentisseurs, sur une superficie de 520 hectares.

Une icône d’avertissement apparaîtra sur la carte de navigation lorsque nous serons à proximité d’un de ces dangers routiers, et un message vocal tel que : « Attention gros nid-de-poule ! » ou « Attention, ralentisseur » sera diffusé. 10 secondes avant d’atteindre ledit danger.

Une amélioration de la sécurité appréciée, puisqu’il n’est pas agréable qu’un nid de poule ou un dos d’âne vous surprenne, et comme le dit la marque allemande, cela peut provoquer des accidents.

La firme allemande implémentera également ce système dans le nouveau SUV électrique Mercedes AMG-EQA.