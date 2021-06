Les voitures qui apparaissent dans plus de jeux vidéo | Jeux

Une étude révèle la question à un million de dollars : quelles sont les voitures qui apparaissent le plus dans les jeux vidéo.

Certes, lorsque vous profitez de vos jeux vidéo préférés, ce que vous remarquez le moins est la couleur de la voiture que vous utilisez, mais vous vous êtes peut-être déjà demandé quels sont les modèles de voitures qui apparaissent le plus dans les jeux vidéo, et vous aurez quelques surprises.

Grâce à un rapport de la page uswitch, nous savons quelles sont les voitures qui apparaissent le plus fréquemment dans les jeux vidéo, non seulement en tenant compte du modèle, mais aussi la couleur et même la marque.

Concernant les voitures qui apparaissent de plus en plus dans les jeux vidéo, les Ford Crown Victoria Mk2 Il est apparu un total de 635 fois, étant dans le titre Midnight Club: Street Racing où il a eu la plus grande importance. Comme vous pouvez le voir, la plupart des voitures qui apparaissent le plus dans les jeux vidéo sont très difficiles à voir dans la vraie vie.

Si nous poursuivons l’étude, nous constatons quelles sont les couleurs de voiture les plus courantes dans les jeux vidéo, laissant étonnamment la couleur en premier lieu jaune avec 532 apparitions, suivies de la couleur bleu avec 475 apparences et la couleur rouge avec 361 apparitions.

Enfin, ils parlent aussi de marques de commerce et celui qui a eu le plus d’importance dans les jeux vidéo a été Gué avec 8 888 véhicules, suivi de Chevrolet avec 6443 et Toyota avec 4438.

C’est l’une de ces études curieuses qui peuvent vous faire repenser la prochaine voiture que vous allez emprunter dans votre jeu à GTA Online ou avec laquelle vous allez concourir dans Gran Turismo.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par David Hernández.