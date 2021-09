Les voitures qui se sont le plus vendues le mois dernier | Moteur

in

Avec des chiffres plombés par la crise des puces électroniques et l’effet continu de la pandémie, nous passons en revue quelles étaient les voitures les plus vendues en août.

Le mois dernier a été catastrophique pour l’industrie automobile en Espagne, avec les pires résultats depuis 2014. En fait, les immatriculations ont chuté de 29% par rapport à la même période en 2020 (le même pourcentage de baisse qui avait déjà été enregistré en juillet). Et cela malgré le fait que la saison estivale n’a jamais été caractérisée par des chiffres de vente élevés.

Cependant, comme il y a toujours des gagnants et des perdants, même au milieu d’une crise comme celle-ci, nous vous proposons la liste des les voitures les plus vendues en août, comme toujours selon les données collectées par les associations patronales des constructeurs (Anfac), des concessionnaires (Faconauto) et des vendeurs (Ganvam).

L’effondrement, selon la plupart des analystes, est dû à la crise des semi-conducteurs, qui provoque les fabricants peuvent ne pas être en mesure de couvrir toute la demande. Et aussi aux fins de la pandémie, bien sûr, car la reprise est encore à venir. Au total, entre les jours 1 et 31, 47 584 voitures ont été livrées en Espagne.

Parmi ceux-ci, près de 50 % correspondaient à des SUV compacts et des SUV urbains. Même si, comme vous le verrez, les véhicules utilitaires ont aussi leur part de marché. Voyons cela modèle par modèle et marque par marque.

Les voitures les plus vendues en août 2021

Comme vous pouvez le supposer, il n’y a pas de grands changements, et les suspects habituels sont ceux qui occupent les premières positions de la liste, en tête de la voiture la moins chère d’Espagne. Voici le classement :

Marque et modèle Unités Dacia Sandero 2 140 Hyundai Tucson 1 538 Opel Corsa 1 284 Toyota Corolla 1 195 Seat León 1 010 Volkswagen T-Roc 951 Hyundai i20 864 Dacia Duster 856 Toyota C-HR 852 Renault Captur 817

Les marques les plus vendues en août 2021

Et dans le tableau suivant, nous pouvons voir les entreprises qui ont représenté le plus de véhicules immatriculés au cours du mois dernier :

Marque Unités Toyota 4 149 Hyundai 3 904 Kia ​​3 743 Volkswagen 3 395 Seat 3 324 Dacia 3 135 Renault 2 748 Opel 2 335 Peugeot 2 081 Audi 2 053

Un classement dans lequel dominent les marques asiatiques, suivies de celles des groupes Volkswagen, Stellantis et Renault.

Cet article a été publié dans Autobild par Iván Fombella.