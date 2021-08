Les voitures Tesla s’écrasent. Mais ces 3 actions Lidar sont prêtes à courir.

Tesla (NASDAQ :TSLA) est de nouveau dans l’actualité, mais pour toutes les mauvaises raisons.

Plus tôt cette semaine, la National Highway Traffic Safety Administration (NHSTA) a ouvert une enquête de sécurité formelle sur le système d’aide à la conduite de l’entreprise Autopilot après une série d’accidents sur des scènes d’urgence. L’enquête est la dernière preuve que les autorités américaines commencent à examiner de plus près les technologies d’aide à la conduite après une période où les constructeurs automobiles ont eu carte blanche.

Ce n’est pas la première fois que la sécurité de la fonction de pilote automatique de Tesla est remise en question. Mais cette fois, les investisseurs voudront faire très attention, pour deux grandes raisons.

Premièrement, les résultats de l’enquête actuelle pourraient avoir un impact sur la rapidité avec laquelle la conduite autonome se généralisera. Alors qu’Elon Musk a souvent suggéré que l’utilisation généralisée des véhicules autonomes était proche, la plupart des constructeurs automobiles estiment que ce moment pourrait être dans des années, voire des décennies.

Mais il y a une autre raison pour laquelle les difficultés de conduite autonome (AD) de Tesla sont si importantes. Ils ont enfin mis en lumière le potentiel énorme (et encore largement méconnu) de la technologie lidar (Light Detection and Ranging).

Mon avis : les voitures autonomes se produisent (très lentement). Mais le lidar évolue rapidement de la technologie geek à l’ADN qui alimente la conduite autonome.

Si vous avez été sur la clôture au sujet des stocks de lidar, c’est le moment idéal pour faire preuve de diligence raisonnable. Les actions de mes trois jeux préférés ont baissé d’environ 15% en moyenne au cours des 5 derniers jours de bourse, offrant un excellent point d’entrée.

Comme pour toute technologie perturbatrice à un stade précoce, ne vous attendez pas à des retours rapides. Des investisseurs patients à long terme qui peuvent voir la situation à long terme gagner gros. Mais avant d’entrer dans mes trois principaux choix sectoriels, examinons de plus près les récents problèmes de Tesla pour expliquer pourquoi les actions lidar sont impatientes de partir.

Plus que ne discerne l’œil

En matière de conduite autonome, comme pour de nombreuses autres technologies, Tesla fait les choses différemment.

Le pilote automatique de l’entreprise est un système informatisé qui s’appuie sur un radar et des caméras pour « voir » requis pour détecter les marquages ​​au sol, d’autres véhicules et objets sur la route. La voiture peut alors diriger, freiner et accélérer automatiquement avec peu d’intervention du conducteur. Musk a tweeté plus tôt ce mois-ci que le système avancé d’assistance au conducteur de Tesla, connu sous le nom de “Tesla Vision”, “capturera bientôt les clignotants, les dangers, les feux d’ambulance/de police et même les gestes de la main”.

Tesla a déclaré que son pilote automatique ne devrait être utilisé que sur des autoroutes divisées, mais plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux montrent que les conducteurs l’utilisent sur toutes sortes de routes. La NHSTA a identifié 11 accidents depuis janvier 2018 dans lesquels Teslas “ont rencontré des scènes de premiers intervenants et ont par la suite heurté un ou plusieurs véhicules impliqués dans ces scènes”.

La communauté lidar pense que leur technologie aurait pu empêcher ces accidents et décès. Alors que le pilote automatique de Tesla utilise en grande partie une caméra pour « voir », le lidar utilise des lasers pour former une image tridimensionnelle de l’environnement étudié. Il utilise ensuite un logiciel de traitement de données pour créer des images et identifier des objets.

Musk a exprimé son dédain pour le lidar en tant que « course d’imbéciles ». Pourtant, ces récents incidents mettent en évidence deux vulnérabilités importantes des systèmes AD basés sur des caméras.

Premièrement, bien que les caméras puissent être plus fiables en tant que système de vision, elles manquent de fonctionnalités de détection de distance. En termes simples, une caméra ne peut pas vous dire à quelle distance se trouve un objet. Mais Lidar peut.

Deuxièmement, une lumière vive et des conditions météorologiques défavorables nuisent grandement à la capacité d’une caméra à « voir ». En fait, la plupart des observateurs de l’industrie attribuent les problèmes de sécurité de Tesla à la saturation de la caméra, qui se produit lorsqu’une lumière directe trop intense empêche une caméra de voir un gros objet devant elle (comme un camion renversé). En examinant de plus près les incidents d’accident, la NHTSA a déclaré que la plupart des 11 accidents avaient eu lieu après la tombée de la nuit et que les scènes d’accident comprenaient des mesures telles que des feux de véhicule d’urgence, des fusées éclairantes ou des cônes de route, qui pourraient facilement confondre un système AD basé sur une caméra.

Plusieurs sociétés lidar pure-play ont effectué des simulations informatiques intéressantes qui suggèrent que de tels accidents pourraient être évités si les constructeurs automobiles intégraient la technologie lidar en conjonction avec les caméras de véhicules existantes. Les caméras et le lidar offriraient une redondance et une plus grande sécurité pour les véhicules autonomes.

Voici 3 actions lidar prêtes à courir :

Microvision (NASDAQ :MVIS)

Innoviz (NASDAQ :INVZ)

Luminaire (NASDAQ :LAZR)

Ce sont trois actions qui, je pense, semblent prometteuses dans l’espace lidar. Ces noms pourraient être les prochains grands gagnants de votre portefeuille de croissance.

Actions Lidar à acheter : Microvision (MVIS)

La microvision est potentiellement la prochaine grande nouveauté du lidar et de la réalité augmentée (AR). Le matériel d’échantillon A du capteur lidar longue portée de la société a été lancé en avril de cette année. Attendez-vous à voir plus d’une « fête de sortie » pour la technologie de l’entreprise lors du prochain salon IAA Mobility 2021 à Munich le mois prochain.

La chose intéressante à propos de Microvision est que l’histoire de la RA de l’entreprise se réchauffe également. La dernière en date : lors de sa dernière conférence téléphonique, le PDG Sumit Sharma a confirmé que la technologie de Microvision est utilisée par Microsoft (NASDAQ :MSFT) pour son casque de réalité mixte HoloLens 2 (HL2).

Les lecteurs fréquents d’InvestorPlace se souviendront que j’ai commenté cette relation quelques jours avant qu’elle ne soit annoncée publiquement lors de l’appel des résultats. L’essentiel : Microsoft prévoit de futures versions des Hololens dans le but ultime de remplacer les smartphones par des lunettes intelligentes.

Mon point de vue : assis carrément sur deux marchés en croissance, je m’attends à ce que MVIS reteste les niveaux de 25 $ que nous avons vus en avril alors que nous recevons plus d’informations sur la traction lidar et les revenus potentiels de redevances de Microsoft.

Innoviz (INVZ)

Source : temp-64GTX/Shutterstock.com

L’un de mes noms de lidar préférés, Innoviz, offre une combinaison convaincante de technologie et d’évaluation intéressantes. En fait, j’ai récemment interviewé le PDG d’INVZ, Omer David Keilaf, à propos de la technologie lidar et de l’entreprise elle-même.

Innoviz, qui est entré en bourse via SPAC IPO en avril, a une technologie prometteuse et une conception gagnante avec BMW (OTCMKTS :BMWYY), mais se négocie actuellement environ 30 % en dessous de son seuil d’introduction en bourse de 10 $.

Le capteur InnovizTwo récemment annoncé par la société devrait entrer des échantillons en 2022 dans le but d’atteindre des niveaux de production compris entre 500 000 et 1 million d’unités d’ici 2024. Innoviz a également un entonnoir de contrats de 36 contrats en cours d’évaluation. La société revendique 25 accords dans le processus RFI/RFQ en plus de l’accord BMW.

Comme pour tous les noms de cet espace, attendez-vous à ce que les revenus restent modestes (et instables) pour le moment. La société a réaffirmé ses prévisions de carnet de commandes annoncées précédemment de 2,4 milliards de dollars. C’est une preuve suggérant qu’il pourrait y avoir des gains de conception plus imminents à l’horizon.

Luminaire (LAZR)

Source : JHVEPhoto/shutterstock.com

Luminar a toujours été un chouchou du lidar en tant que l’une des premières sociétés pure-play à entrer en bourse dans l’espace.

Bien que j’ai toujours aimé l’histoire, l’action s’est négociée à une évaluation élevée. Cela dit, l’action LAZR a baissé de plus de 50 % depuis le début de l’année et se négocie actuellement à environ 15 $ par action, offrant un point d’entrée convaincant.

Les bénéfices du deuxième trimestre ont été solides, la société enregistrant un chiffre d’affaires supérieur et augmentant ses prévisions de ventes pour l’année. Fait important, Luminar revendique la première victoire de l’industrie en matière de normalisation avec Volvo (OTCMKTS :VLVLY) dans le lidar automobile.

La société a également progressé sur ses cinq étapes clés pour 2021. Celles-ci incluent le verrouillage de plus de 85 % de la chaîne d’approvisionnement de la production en série et de l’outillage pour son capteur Iris.

Question du lecteur de la semaine : l’action Palantir est-elle encore un achat ?

« Il semble que les résultats trimestriels aient répondu à vos préoccupations concernant les activités commerciales et [revenue] croissance …..et même le cash-flow libre, la mère de toutes les mesures. Êtes-vous d’accord?”

De l’article Cher Alex Karp, nos lecteurs ont des questions fondamentales sur Palantir

Excellente question, et oui ! J’ai été agréablement surpris par les preuves d’une amélioration de la traction dans de Palantir (NYSE :PLTR) segment des entreprises lors de l’appel des résultats du deuxième trimestre. Le problème, c’est que l’action PLTR semble assez valorisée à plus de 100 fois l’EBITDA à terme et 30 fois les ventes, en ligne avec la croissance des revenus et des bénéfices.

Mon problème avec l’action a toujours été l’évaluation, jamais l’histoire elle-même. Je pense toujours que le titre est dans une fourchette pour le moment et n’initierait pas de position à ces niveaux.

