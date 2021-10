Les voix du jeu Guardians of the Galaxy et tous les personnages

Certaines des voix du jeu Guardians of the Galaxy et de ses personnages jouables ont été confirmées.

Il ne met pas en vedette les mastodontes hollywoodiens Chris Pratt, Dave Bautista, Bradley Cooper et Zoe Saldana, mais les joyeux inadaptés de MARVEL sont toujours aussi originaux et charmants. Et vous pourrez les voir tous interagir dans près de six heures de cinématiques capturées par le mouvement.

Une grande partie du succès du jeu dépend de sa représentation des hors-la-loi, et l’un de ses acteurs a déjà représenté son personnage dans d’autres jeux vidéo.

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel | Bande-annonce de lancement officielle | Jeux Marvel

Casting du jeu Les Gardiens de la Galaxie

Le casting du jeu Guardians of the Galaxy est le suivant :

Jon McClaren – Star-Lord Kimberly-Sue Murray – Gamora Brandon Paul Eells – Drax Adam Harrington – Groot

Tout ce qui précède est répertorié sur IMDB. Nous mettrons à jour cet article lorsque plus de distribution sera connue.

Brandon Paul Eells devrait être reconnaissable par les fans car il est également la voix de Drax dans la série Telltale, Marvel Ultimate Alliance 3 et MARVEL Future Fight. Pendant ce temps, les gens peuvent reconnaître Kimberly comme Lady Vic de Titans ainsi que la reine Amara dans Shadowhunters The Mortal Instruments.

Adam Harrington a principalement joué des rôles mineurs dans des émissions de télévision et des films, notamment en tant que journaliste dans le premier Iron Man. Enfin, Jon McClaren était dans la série télévisée Heartland en tant que Jesse Stanton.

Personnages du jeu Les Gardiens de la Galaxie

Vous trouverez ci-dessous tous les personnages connus du jeu Guardians of the Galaxy à ce jour :

Star-Lord Gamora Drax Rocket Groot Mantis Cosmos Lady Hellbender Kammy (le lama violet) Nova Corps Dweller (combat de boss) Universal Church of Truth Grand Unifier Raker Blood Brother Adam Warlock

Adam Warlock vient tout juste d’être confirmé par le compte Twitter officiel du jeu. En ce qui concerne les autres visages reconnaissables des films et des bandes dessinées, nous n’avons rien entendu sur l’apparition de Yondu au moment de l’écriture.

Cosmo n’est pas qu’un chien télépathique… c’est aussi le papa de cinq chiots 😍 Regardez les Gardiens rattraper Cosmo dans notre nouvelle cinématique #GOTGgame ! pic.twitter.com/E9DFoMj3SP – Les Gardiens de la Galaxie de Marvel (@GOTGTheGame) 7 octobre 2021

Personnages jouables

Le seul personnage jouable est Star-Lord, mais vous pourrez commander Drax, Gamora, Groot et Rocket au combat.

C’est un peu similaire à Mass Effect, mais beaucoup plus flashy et élégant. Nous ne savons pas si quelqu’un d’autre rejoindra les Gardiens au cours de l’histoire, comme Mantis ou Adam, mais Groot, Rocket, Gamora, Drax et Star-Lord auront tous des capacités et des compétences uniques.

