Les voix puissantes et uniques derrière la musique de Marley

Le groupe de choristes féminins n’est pas rare. Des yé-yé girls dans la pop française aux Ladybirds qui font éternellement des sessions au Royaume-Uni – invisibles mais gagnant des crédits sur Top Of The Pops – à Ray Charles‘ Raelettes et les chanteuses au talent terrifiant qui faisaient partie de Stevie Wonderdu groupe Wonderlove, ils ont fait partie de l’ADN de la musique des années 50, 60 et 70, et s’attardent toujours. Mais peu de groupes de choeurs avaient un pedigree aussi solide que Bob Marleydu trio de chanteurs de confirmation, The I-Threes.

Les I-Threes sont devenus une partie officielle de l’organisation de Bob Marley en 1974. Leur inclusion est intervenue à la suite de la dissolution de The Wailers – un groupe vocal composé de Marley, Peter Tosh et Bunny Wailer. Tosh et Wailer avaient quitté le groupe, estimant qu’ils étaient mis à l’écart tandis que Bob était préparé à devenir une star du rock à leurs dépens. Bob a donc recruté sa femme, Rita, qui avait chanté avec The Wailers pendant presque une décennie, avec Judy Mowatt et Marcia Griffiths, pour former The I-Threes. Leur rôle était d’adoucir et de souligner le message dans les chansons. Dès le début, ils ont donné à la musique de Marley un ton totalement différent, comme sur « Talkin’ Blues », de Natty Dread, le premier album de Bob réalisé aux côtés de The I-Threes.

Rita Marley, anciennement Rita Anderson, faisait des disques depuis 1964, commençant sa carrière au Studio One, la maison de disques où Bob et les Wailers s’étaient d’abord fait un nom. Elle a chanté en duo avec Bunny Wailer dans le rôle de Bunny/Bonnie & Rita, en duo avec Peter Tosh, et a chanté en tête d’un groupe, The Soulettes, qui a beaucoup enregistré au milieu des années 60 et a chanté sur des disques du chanteur soul jamaïcain Tony Gregory et des singles de ska impertinent. par Lee Perry.

En tant qu’artiste solo, Rita a failli avoir un hit britannique en 1966 avec une prise ska cool du smash “Pied Piper” de The Changin’ Times/Crispian St Peters et une belle version de “Friends And Lovers Forever” de Nancy Ames. ” En 1968, elle faisait partie de l’entreprise des Wailers avec l’acteur américain Johnny Nash et JAD Records, et a enregistré une version rocksteady de “Bend Down Low” de Bob Marley sous le crédit de Bob, Rita & Peter. Comme son mari (elle avait épousé Bob en 1966), elle a été produite par Lee Perry au début des années 70, proposant une version de Les Beatles« Let It Be », ainsi que le funky « Bring It Up » et « This World », et il y avait eu de nombreuses autres sorties entre 1965 et la formation de The I-Threes.

Le cheminement de carrière de Marcia Griffiths était similaire, sauf qu’un autre Bob a écrit des chansons pour elle, et elle avait connu une plus grande renommée mondiale que Rita avant de rejoindre The I-Threes. Marcia était une voix solo un peu plus puissante. Au milieu des années 60, elle a sorti une poignée de singles pour Studio One, dont la ballade “Funny”, mais a vraiment trouvé ses marques en 1967 avec une chanson de Bob Andy, “Melody Life”, et a frappé à nouveau en Jamaïque avec “Feel Like Jumping ” l’année suivante. Les deux airs jouent encore aujourd’hui dans les danses reggae comme s’il s’agissait de disques contemporains. Dans le genre de coïncidence étrange que le reggae vomit, « Come To Me » de Rita Marley est sorti au Royaume-Uni sur le label Coxsone, crédité à Marcia.

Un partenariat artistique avec Bob Andy, en tant que Bob & Marcia, a conféré une renommée mondiale à Marcia en 1970 avec une version orchestrée envoûtante de « Young, Gifted And Black » et, dans une autre coïncidence, leur succès de suivi était une interprétation de « Pied Cornemuseur.” Elle a également coupé des versions de “Band Of Gold” et “Put A Little Love In Your Heart”, dont les fans de reggae se souviennent affectueusement. Au moment où elle a rejoint The I-Threes, Marcia appréciait un succès reggae avec “Sweet Bitter Love” et était sur le point de se lancer dans une association fructueuse avec la productrice Sonia Pottinger, y compris des reprises de certains morceaux des Wailers, dont “Dreamland”.

La voix principale des Gaylettes, Judy Mowatt a trouvé une renommée locale lorsque ce groupe a enregistré quelques tubes jamaïcains pour le label Merritone à l’époque du rocksteady. “I Like Your World” et “Silent River Runs Deep” étaient d’excellents disques, avec la voix cool mais émouvante et clairement jeune de Mowatt les affrontant bien. Elle aussi s’est retrouvée à chanter la grossièreté de Lee Perry, qu’elle a admis plus tard qu’elle trouvait profondément embarrassante, mais d’autres singles en 1970 et 1971 étaient plus son style : une version de Springfield poussiéreux” Son Of A Preacher Man ” et la chanson roots audacieuse ” The Gardener “, créditée à Jullian sur un single jamaïcain et quelque chose d’un objet culte parmi les collectionneurs. Les singles “Rescue Me” et “Emergency Call” l’ont gardée dans l’œil du public reggae en 1973, tout comme une coupe de “Mellow Mood” de Bob Marley, publiée sur son empreinte Tuff Gong.

Ainsi, les trois chanteurs avaient des liens étroits avec Marley avant de rejoindre The I-Threes, mais rejoindre l’entreprise Marley a conféré certains avantages. Lorsqu’il s’agissait du succès international d’un artiste jamaïcain, c’était presque le seul spectacle en ville en 1974. Le reggae restait un phénomène de club en dehors de la Jamaïque, mais il était clair que Marley, avec le muscle promotionnel considérable d’Island Records et une réputation croissante le public rock, était sur le point de jouer d’énormes spectacles dans le monde entier. Même si vous aviez un énorme succès en Jamaïque, vous n’étiez pas assuré de gagner un centime en royalties ; Les tournées de Marley, cependant, offraient un revenu stable et décent – ​​quelque chose de presque inconnu dans le reggae des années 70.

De plus, les I-Threes n’étaient pas des talents de soutien anonymes. Les deux premiers singles sur lesquels ils ont travaillé avec Bob, « Belly Full » et « Knotty Dread », ont été crédités à The I-Threes autant qu’à The Wailers ; et Bob ne s’attendait pas à ce qu’aucun d’entre eux abandonne son travail en solo. Le succès naissant de Marcia avec la productrice Sonia Pottinger s’est poursuivi; Mowatt a enregistré un album pour Tuff Gong, Mellow Mood, avec un morceau sélectionné pour une sortie internationale par EMI. En tant que groupe, ils sont apparus sur disque avec Peter Tosh, Big Youth, Bob Andy et plus encore.

C’était un arrangement qui était clairement d’un bénéfice mutuel : ces voix féminines soul ont apporté à Bob bien plus qu’un simple soutien : imaginez « No Woman, No Cry » ou « Rebel Music (3 O’Clock Roadblock) » sans elles. Et tandis que Bob avait été plus souvent entendu avec des harmonies vocales masculines derrière lui, les Wailers avaient souvent présenté une voix féminine dès leurs premiers jours de ska, avec Cherry Smith, Beverley Kelso, Marlene Gifford et, bien sûr, Rita, au chant.

Les I-Threes ont sorti leur premier album en tant que groupe, Beginning, en 1986, et ont coupé les belles chansons de Bob Marley neuf ans plus tard, date à laquelle ils avaient supprimé le pluriel de leur nom comme expression d’unité : ils étaient I Three , un et tous.

