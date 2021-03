Les volcans ont-ils rendu encore pire l’extinction des dinosaures? – .

Il est largement admis que la principale raison pour laquelle les dinosaures ont été effacés de la surface de la planète était l’impact dévastateur d’un astéroïde. Le cratère Chixulub est notre meilleure preuve que cette théorie contient de l’eau, et elle est étayée par les découvertes de scientifiques qui étudient les couches de roches et de sédiments profondément sous nos pieds. Mais il est possible, voire probable, que l’impact de l’astéroïde n’ait pas été le seul facteur de la disparition des dinos, et les chercheurs soupçonnent depuis longtemps que l’activité volcanique a joué un rôle.

Maintenant, l’équipe de recherche à l’origine d’un nouvel article publié dans Proceedings of the National Academy of Sciences révèle que des échantillons prélevés sur un site appelé Deccan Traps en Inde peuvent enfin apporter des réponses. Les pièges Deccan sont une immense région de l’Inde qui était autrefois un immense champ de lave. L’intense activité volcanique qui s’est produite il y a des dizaines de millions d’années à cet endroit était considérée comme une cause plausible de l’extinction des dinosaures. Ce dernier lot de données suggère que ce n’est pas le cas.

Nous savons que pour éliminer autant d’espèces à l’échelle mondiale, tout ce qui a causé l’extinction a probablement affecté l’atmosphère de manière dramatique. Si la théorie du volcanisme était vraie, la quantité de CO2 libérée par l’activité volcanique aurait été massive, inondant l’atmosphère de gaz et provoquant une augmentation des températures mondiales. Même un changement de quelques degrés aurait suffi à déclencher une réaction en chaîne qui a provoqué l’effondrement de la chaîne alimentaire.

Ce que les chercheurs ont découvert, c’est que les niveaux de CO2 libérés par les pièges Deccan – un processus appelé dégazage – au cours des siècles qui ont conduit à l’extinction n’étaient tout simplement pas assez élevés pour avoir affecté les températures mondiales à un niveau aussi dramatique. En termes simples, si le sol sous la théorie du volcanisme était déjà fragile, il devenait simplement encore plus instable.

L’équipe a analysé des échantillons de magma «gelés» piégés dans des cristaux qui offrent une estimation précise de la quantité de CO2 susceptible d’être libérée lors des éruptions dans les pièges Deccan. Ils ont constaté que si les pièges Deccan ont finalement libéré suffisamment de CO2 pour réchauffer la planète de manière significative, l’extinction était déjà bien engagée au moment où ce niveau de dégazage s’est produit. Cela suggère que le volcanisme n’est pas ce qui a déclenché l’extinction et soutient la théorie selon laquelle l’impact de l’astéroïde était une cause plus probable.

«Notre manque de compréhension du carbone libéré par les magmas lors de certaines des plus grandes éruptions volcaniques de la Terre a été une lacune critique pour cerner le rôle de l’activité volcanique dans le façonnement des événements climatiques et d’extinction passés de la Terre», Professeur Benjamin Black, chercheur principal de l’étude , a déclaré dans un communiqué. «Ce travail nous rapproche de la compréhension du rôle des magmas dans la formation fondamentale du climat de notre planète, et nous aide spécifiquement à tester les contributions du volcanisme et de l’impact des astéroïdes dans l’extinction de masse à la fin du Crétacé.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.