Les voleurs de LA font un changement de liste de dernière minute en raison d’un test COVID manqué

Les voleurs font un changement d’alignement inattendu une heure seulement avant leur match prévu

La Call of Duty League est revenue sur LAN pour la première fois depuis plus d’un an cette semaine. Les 12 équipes se sont réunies dans le stade d’esports d’Arlington, au Texas, pour le premier LAN Major de l’année, et les fans sont plus que ravis de regarder l’action.

Bien qu’aucun fan ne soit présent, les joueurs et le personnel ont été tenus par le CDL de passer des tests COVID la veille de l’événement, avec un résultat négatif leur donnant accès au site. Pour cette raison, les LA Thieves ont fait un remplacement de dernière minute, remplaçant Cuyler “Huke” Garland par Zack “Drazah” Jordan.

Drazah dedans, Huke dehors

Avant leur match contre leurs rivaux LA Guerrillas ce soir, LA Thieves a annoncé le remplacement. Ils ont déclaré: «Dans le cadre des directives COVID du CDL, les joueurs doivent être testés la nuit avant le match pour déterminer leur éligibilité. Huke n’était pas disponible pour être testé à l’heure prévue. Nous avons tenté de le faire tester plus tôt dans la journée, mais nous n’avons pas pu obtenir les résultats à temps pour le match. En raison du test COVID manqué, Huke ne participera pas aux matchs d’aujourd’hui. »

Cela voit les LA Thieves faire un autre changement de liste et doivent jouer sans entraînement au Major. Les voleurs affrontent LA Guerrillas ce soir à 21 h 30 HE.

