Les voleurs d’iPhone démontrent l’irresponsabilité grave que nous commettons avec les mots de passe | La technologie

Au Brésil, des vols d’iPhone ont été commis afin d’accéder aux données des utilisateurs afin d’obtenir les identifiants de leurs comptes bancaires et de voler de l’argent.

Perdre un téléphone portable ne signifie pas seulement perdre l’appareil, car à l’intérieur du smartphone, nous gardons toutes nos informations: des photos, des vidéos, des documents, des adresses, des demandes bancaires et une longue liste d’éléments vitaux.

C’est pourquoi, une fois que nous perdons l’appareil, il est préférable de toujours le signaler aux autorités compétentes., annulez ou parlez à notre banque pour éviter d’éventuelles frayeurs et, bien sûr, annulez cette carte SIM. Parce qu’il y a toujours quelqu’un capable d’accéder aux données, quelle que soit la difficulté de cette tâche.

Et la preuve en est ce qui s’est passé au Brésil. Tout au long de 2020, de nombreux vols d’iPhone ont été signalés, en principe, on pensait que ces vols avaient pour motif de démonter les appareils puis de les vendre pour pièces. Mais les voleurs ont trouvé un moyen plus lucratif d’utiliser des appareils volés.

L’enquête qui a été menée a révélé que les voleurs ont retiré la carte SIM de l’iPhone et l’ont insérée dans des terminaux déverrouillés. Quelle était la fin ? La SIM a été utilisée pour rechercher des comptes Facebook ou Instagram.

En localisant ces réseaux sociaux, ils pourraient accéder à des données importantes telles que le numéro de téléphone etCe numéro a ensuite été utilisé pour obtenir l’e-mail des utilisateurs qui avaient été volés.

Ayant le numéro de téléphone et l’e-mail, l’étape suivante consistait à modifier le mot de passe de l’identifiant Apple.. Ce changement ne leur a posé aucun problème, puisqu’ils disposaient de deux éléments pour vérifier que ce changement avait été effectué par la volonté de l’utilisateur.

Une fois le mot de passe de l’identifiant Apple modifié, ils ont téléchargé une sauvegarde iCloud dans laquelle toutes les données importantes des utilisateurs ont été trouvées.. À ce stade, la course à la découverte des mots de passe a commencé.

Ce qui s’est passé, c’est que de nombreux utilisateurs ont enregistré les mots de passe dans des fichiers texte portant le nom « mot de passe », donc une simple recherche de ce mot a permis aux voleurs de savoir tout ce qu’ils avaient stocké sous ce nom.

Dans de nombreux cas, ils ont constaté que les utilisateurs avaient stocké des mots de passe pour leurs entités bancaires ou leurs applications d’achat.à. De cette façon, les voleurs pourraient voler leur argent directement à la banque et sans avoir besoin de processus pour déchiffrer les données.

Il ne s’agit que d’une façon d’accéder aux données et la seule chose qui montre clairement que de nombreux utilisateurs ne font pas attention lorsqu’ils enregistrent des informations vitales. Il existe des gestionnaires de mots de passe qui évitent d’être exposés de cette manière.

Il est toujours important de ne pas stocker d’informations dans des fichiers facilement accessibles. Ce qui s’est passé au Brésil n’est qu’un petit échantillon de ce qui se passe dans le monde. Si nous perdons le mobile, il est toujours conseillé de le signaler, de désactiver la carte SIM, de bloquer l’IMEI et de bloquer l’appareil via Google. Donc au moins celui qui le trouvera aura un presse-papiers.