Les voleurs peuvent utiliser des AirTags pour suivre et voler votre voiture dans votre allée

Plus tôt cette année, Apple a lancé le tracker AirTag, et l’appareil est devenu très populaire auprès des utilisateurs. Comme les trackers Tile, les AirTags peuvent vous aider à localiser tous les objets avec lesquels vous les étiquetez. Contrairement à Tile, Apple utilise les centaines de millions d’iPhones dans la nature pour localiser les appareils perdus ou volés. Les AirTags ping anonymement les iPhones à proximité, et les téléphones envoient ensuite les données de localisation au propriétaire de l’AirTag. Personne d’autre n’obtient ces informations de localisation. Pas même Apple. Ces fonctionnalités de confidentialité et de sécurité sont si bonnes que les criminels trouvent maintenant des moyens d’utiliser la technologie AirTag pour commettre des crimes. Plus précisément, les voleurs utilisent l’AirTag d’Apple pour marquer une voiture dans un parking public et la suivre jusqu’au domicile du propriétaire. Ils volent ensuite le véhicule dans l’allée plutôt que de risquer un cambriolage dans un lieu plus public.

La police régionale de York a publié un communiqué de presse (via MacRumors) soulignant le problème.

L’agence explique que le nombre de cas où le tracker d’Apple a été utilisé pour localiser le domicile d’un propriétaire de voiture a augmenté. Depuis septembre 2021, les policiers de la région ont enquêté sur cinq incidents où des voleurs ont volé des véhicules haut de gamme à l’aide d’AirTags.

Comment les voleurs utilisent les AirTags pour suivre et voler des voitures

Les voleurs ciblent les véhicules de valeur qu’ils trouvent dans les lieux publics et les parkings. Ils cachent un AirTag sur la voiture cible dans un endroit difficile à repérer, comme l’attelage de remorquage ou le bouchon de carburant.

Apple dispose de protections intégrées au logiciel AirTag pour garantir que les acteurs malveillants peuvent suivre et espionner les cibles. Lorsque quelqu’un place un AirTag sur une cible sans méfiance, la victime recevra un ping l’informant que quelqu’un essaie de la suivre. A partir de là, il serait très facile de neutraliser le pisteur étranger. C’est-à-dire tant que la victime n’ignore pas la notification.

Les voleurs espèrent que les conducteurs ne remarqueront pas les traqueurs et les supprimeront. Si ça marche, les voleurs auront l’adresse du domicile de la victime.

C’est le rôle petit mais vital que jouent les AirTags. Les voleurs tenteront alors de voler le véhicule qu’ils ont ciblé directement au domicile du propriétaire.

La police de York explique que les voleurs s’appuient sur des moyens conventionnels pour voler les voitures une fois qu’ils ont découvert l’adresse de leur domicile. Ils entreront dans la voiture à l’aide d’un outil comme un tournevis. Ils utiliseront ensuite les ports de diagnostic embarqués pour reprogrammer le véhicule afin d’accepter une clé qu’ils ont apportée avec eux. Après cela, la voiture démarre et les voleurs peuvent partir avec la voiture. Le suivi des AirTags ne joue aucun autre rôle dans le processus de vol réel.

Ce que vous pouvez faire pour vous protéger

La police régionale de York conseille aux propriétaires de voitures d’employer plusieurs mesures pour réduire le risque de se faire voler leur voiture. Les conducteurs doivent garer leurs voitures dans des garages verrouillés lorsque cela est possible, car les voleurs volent généralement les voitures dans les allées.

Les propriétaires de voitures doivent également utiliser un verrou de roue et installer un verrou sur le port de données pour éviter toute falsification. De plus, un système de surveillance de la qualité serait utile pour enregistrer ce qui arrive à la voiture. Le service de police a publié des vidéos sur YouTube montrant des extraits de ces systèmes de surveillance (voir ci-dessous).

La police conseille également aux conducteurs d’inspecter régulièrement leurs appareils à la recherche de trackers tels que les AirTags.

Ce que la police ne dit pas, c’est que vous pouvez placer des trackers AirTag dans la voiture afin de pouvoir suivre le véhicule, au moins pendant un certain temps. Il est probable que les voleurs eux-mêmes bloqueront le tracker lorsque leurs iPhones les ping les informant qu’ils voyagent avec un tracker étranger – c’est l’AirTag du propriétaire de la voiture.

Encore une fois, Apple ne peut pas aider à localiser la voiture manquante, car il n’a pas accès aux données de localisation pour continuer à suivre l’AirTag. De plus, Apple ne saura pas quels téléphones les voleurs utilisent pour suivre les AirTags sur les voitures cibles.

Même si vous n’utilisez pas de produits Apple ou d’AirTags, vous devez vous familiariser avec le fonctionnement de la technologie afin de pouvoir reconnaître les trackers et réagir lorsque vous recevez des notifications.