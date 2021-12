Les voleurs utilisent des AirTags pour voler des voitures, et vous devez être vigilant | La technologie

C’est la méthode que les voleurs utilisent pour se servir d’un AirTag et ainsi pouvoir voler votre véhicule.

En général, la technologie vient nous rendre la vie beaucoup plus facile mais elle peut aussi être utilisée par des criminels pour réaliser tous leurs objectifs, et il semble que les vols de véhicules se soient multipliés avec le départ des AirTags d’Apple.

Des voleurs au Canada ont trouvé une nouvelle utilisation pour les dispositifs de localisation AirTags d’Apple, et ils les utilisent pour traquer ces véhicules qui veulent finir par voler.

Comme expliqué par la police régionale de York dans la région de l’Ontario au Canada, les voleurs utilisent désormais ces Apple AirTags pour suivre les véhicules qu’ils voleront plus tard.

En gros ce qu’ils font est de placer un tracker dans un endroit discret sur la voiture, pour le suivre. Une fois que la voiture est dans une zone qu’ils considèrent comme facile à voler, ils s’approchent et avec des méthodes traditionnelles, ils prennent le véhicule.

De cette façon, les criminels sont armés d’AirTags et lorsqu’ils voient un véhicule haut de gamme garé dans un endroit de la ville, ils placent le tracker dessus. Ensuite, avec des capacités de localisation, ils suivent le véhicule jusqu’à ce qu’il atteigne une zone où il est facilement amovible.

La police de la région de York a enquêté sur cinq incidents au cours desquels des suspects ont utilisé des Apple AirTags pour prendre des véhicules haut de gamme. Ils ciblent essentiellement les véhicules de valeur dans les lieux publics, tels que les voitures garées dans la rue ou dans des parkings dangereux, ils placent l’AirTag et attendent le bon moment.

Alors qu’Apple propose des fonctionnalités anti-pistage qui avertissent les utilisateurs qu’un AirTag à proximité les suit, cela nécessite essentiellement d’avoir un iPhone ou un autre appareil Apple qui prend en charge cette fonctionnalité.

Cependant, la police régionale de York considère ces vols comme un risque croissant qui augmentera au cours des prochains mois. Cependant, les vols de véhicules dans la région sont assez fréquents, et en un an plus de 2000 voitures ont été volées, dont 350 seulement ont été récupérées.

La police de York conseille les propriétaires de voitures sur certaines mesures préventives. D’une part, ils garent leur véhicule dans un garage privé ou payant, ce qui inclut des mesures de dissuasion à l’intérieur du véhicule afin que les criminels ne s’approchent pas, et recommande d’inspecter la voiture régulièrement pour les trackers.

Bien qu’il s’agisse de vols qualifiés en Ontario, il est prévisible que des criminels du monde entier utiliseront la même stratégie, nous vous conseillons donc d’être particulièrement prudent à partir de maintenant.