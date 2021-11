Les vols sont réactivés malgré la poursuite de la recherche des passagers en fuite

11/05/2021

Le 06/11/2021 à 00:39 CET

Daniel Hidalgo

L’aéroport de Palma de Majorque a été forcé de fermer son trafic aérien à partir de 20h20 en raison de la présence de passagers piétons sur l’une de ses deux pistes. Un vol Casablanca – Turquie de la compagnie Royal Air Maroc a effectué un atterrissage d’urgence au indisposition d’un passager diabétique.

Vous attendez à l’arrivée à #Palma et aux détours possibles. Le trafic à destination de cet aéroport s’est arrêté pour des raisons de sécurité. Apparemment, un vol a atterri et il pourrait y avoir des passagers de ce vol errant sur les pistes et les voies de circulation. #SafetyFirst pic.twitter.com/U07VBHMwzO

– 😷Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) 5 novembre 2021