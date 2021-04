Les volumes d’annonces à la télévision ont augmenté de 30% en janvier-mars 2021: TAM AdEx

Les 10 principaux annonceurs représentaient 41% des volumes d’annonces en 2020.

Les volumes de publicité à la télévision ont enregistré une croissance de 30% en janvier-mars 2021, par rapport à la même période de l’année dernière, selon les données publiées par AdEx India, une division de TAM Media Research. Il est intéressant de noter qu’au cours des six derniers mois, les volumes d’annonces télévisées ont culminé en mars, puis en octobre 2020. Cependant, malgré la hausse des volumes d’annonces, le décompte des catégories, des annonceurs et des marques a connu une baisse marginale entre janvier et mars’21 par rapport à janvier-mars’20.

Le secteur des aliments et boissons a dépassé le secteur des soins personnels / hygiène personnelle et a dépassé les palmarès de la publicité télévisée, représentant 20% des volumes publicitaires, ce dernier représentant 19% des parts et occupant la deuxième position. Les trois principaux secteurs sont restés les mêmes cette année par rapport à l’année dernière et représentaient ensemble 51% des volumes d’annonces.

Sans surprise, les acteurs du FMCG ont dominé la liste des 10 meilleurs annonceurs avec Hindustan Unilever (HUL) en tête des charts publicitaires, suivi de Reckitt Benckiser India. Les 10 principaux annonceurs représentaient 41% des volumes d’annonces en 2020. Whitehat Education Technology, PCA Automobiles India, Dhani Services, entre autres, étaient les principaux annonceurs exclusifs de janvier à mars 21.

Lizol est devenue la marque la plus annoncée, suivie de Dettol Antiseptic Liquid. Selon les données, les 10 premières marques représentaient 9% des volumes d’annonces télévisées. Quatre des 10 marques les plus annoncées cette année provenaient de Reckitt Benckiser.

De janvier à mars 21, le genre d’information a dominé à la télévision avec 28% de part des volumes publicitaires, suivi de près par les chaînes de divertissement général (GEC) avec 27% de part. Les films ont conservé leur troisième position avec 21% de part des volumes publicitaires. Les cinq principaux genres de chaînes représentaient plus de 90% de la part des volumes d’annonces de janvier à mars 21. Les chaînes régionales et nationales représentaient respectivement 65% et 35% des volumes publicitaires entre janvier et mars 21. Pendant ce temps, les heures de grande écoute étaient la tranche horaire la plus préférée à la télévision avec une part de 32% suivie de la plage horaire de l’après-midi.

