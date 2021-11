Les volumes d’annonces imprimées ont enregistré une croissance de 37 % en glissement annuel au troisième trimestre 2021 : rapport

Les 10 principaux secteurs représentaient plus de 63 % des volumes totaux d’annonces imprimées de juillet à septembre 2021

Les volumes d’annonces imprimées ont connu une croissance de 93% entre juillet et septembre 2021 (T3 2021) par rapport à avril-juin 2021 (T2 2021), selon les données publiées par AdEx India, une division de TAM Media Research. Cependant, les volumes d’annonces imprimées ont augmenté de 37% entre juillet et septembre 2021 par rapport au même trimestre en 2020. Bien que seulement 1% de croissance ait été observé au cours du trimestre par rapport à janvier-mars 2021, le volume d’annonces imprimées semble rebondir par rapport à le grand creux de 47% au cours du trimestre avril-juin 2021 (T1 2021).

Les 10 principaux secteurs représentaient plus de 63 % de part du volume total d’annonces imprimées entre juillet et septembre 2021, les services et l’éducation devenant les deux principaux secteurs en termes de volumes d’annonces. Les autres secteurs à s’être assuré une place dans le top 10 étaient le commerce de détail, les accessoires personnels, la banque-finance-investissement, les biens durables, les ordinateurs, les matériaux de construction ou industriels et fonciers, les produits de télécommunications et le textile ou l’habillement. Plus important encore, 20 des 27 secteurs imprimés ont connu une croissance positive au cours du troisième trimestre 2021 par rapport à la même période de l’année précédente.

Parmi les dix premières catégories, plusieurs parcours et voitures ont continué à dominer le classement en termes de part d’espace publicitaire. La catégorie des hôpitaux ou cliniques a progressé de deux positions pour atteindre la cinquième place au troisième trimestre 2021 par rapport au troisième trimestre 2020. changement important dans leurs rangs. Parmi toutes les catégories à la croissance la plus élevée, le commerce électronique – alimentation ou épicerie a enregistré une augmentation maximale des volumes d’annonces avec une croissance 12 fois supérieure en juillet-septembre 2021 par rapport à juillet-septembre 2020.

SBS Biotech et Maruti Suzuki India ont été les deux principaux annonceurs du trimestre. Trois des dix principaux annonceurs provenaient des secteurs de l’automobile, de la banque ou de la finance ou de l’investissement et des soins personnels ou de l’hygiène personnelle. Les 10 principaux annonceurs représentaient ensemble une part de 16 % de la publicité imprimée globale. Titan Company, Reliance Retail, Think & Learn et Fiitjee sont entrés dans la liste des 10 meilleurs au cours du trimestre.

Au cours du trimestre juillet-septembre 2021, LIC a assuré la position de première marque suivie de Maruti Car Range. Parmi les deux principales marques, deux provenaient des secteurs de l’automobile, de l’éducation et de la santé personnelle. Aakash Byju’s et Winzo Games étaient les nouveaux entrants sur la liste des 10 meilleurs. Les 100 premières marques représentaient près de 29 % des volumes d’annonces imprimées.

Alors que les annonceurs expérimentaient de nouveaux formats pour promouvoir leurs marques, Seamless Jacket s’est imposé comme la première mise en page d’innovation publicitaire avec 22 % de part des volumes d’annonces imprimées, suivi de Figured Outline avec une part de 18 % et Seamless Flap avec une part de 14 %.

De toutes les positions d’annonces, la jaquette pleine page avait une contribution maximale aux volumes d’annonces imprimées à 31 %. Les annonces pleine page et les demi-page horizontales occupaient les deuxième et troisième positions avec respectivement 24 % et 22 % des parts. Alors que plus de 2 280 marques ont utilisé la position de la jaquette pleine page au cours du trimestre, plus de 3 290 marques ont utilisé des publicités pleine page.

Les promotions des ventes couvraient 29 % des volumes d’annonces imprimées au troisième trimestre de 2021. Parmi les différentes promotions des ventes utilisées dans l’impression, les promotions multiples représentaient 47 % des parts, suivies de la promotion des remises avec 34 % des parts.

