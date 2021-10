Les volumes d’annonces ont légèrement baissé lors de l’IPL 14 par rapport à l’IPL 13 : rapport

Le nombre total de marques a diminué de six pour cent dans l’IPL 14

Les volumes d’annonces à la télévision ont enregistré une baisse marginale de 0,8% au cours des soixante matches de la Premier League indienne (IPL) 14. Alors que les volumes d’annonces ont augmenté de 7% au cours de la première étape de l’IPL 2021, au cours des 29 premiers matches, les volumes d’annonces ont connu une baisse de huit pour cent au cours des 31 matchs du match retour du tournoi par rapport à l’IPL 13, selon les dernières données publiées par TAM Sports, une division de TAM Media Research. En outre, le nombre total de marques a diminué de 6% dans IPL 14. Cependant, le nombre d’annonceurs a augmenté de 11%, ajoute le rapport.

Pour ce rapport, TAM Sports a analysé les volumes publicitaires sur 27 chaînes du réseau Star India et 24 chaînes pour IPL 13. L’étude porte sur tous les matchs en direct pendant les saisons IPL 14 et 13, à l’exception des programmes pré-mi-post.

Au cours de l’IPL 14, l’éducation à l’e-com est devenue la première catégorie avec une part de 10 % dans le volume global des annonces. Selon le rapport, les cinq premières catégories représentaient collectivement 36% des volumes publicitaires globaux. Les jeux e-com, les portefeuilles e-com, le pan masala et les services financiers e-com étaient les quatre autres principales catégories. Les jeux e-com sont passés de la cinquième position dans les cinq premières catégories à l’IPL 13 à la numero uno.

Parmi les annonceurs, Sporta Technologies (Dream 11) a acquis la première position avec une part de cinq pour cent des volumes publicitaires globaux. Think&Learn et FX Mart (PhonePe) détenaient tous deux une part de quatre pour cent des volumes d’annonces, suivis de KP Pan Foods, EPX Uptech (Upstox) avec une part de trois pour cent chacun. Les cinq premiers annonceurs représentaient 20 % des volumes d’annonces.

Dream11.com était la marque la plus annoncée lors de l’IPL 14 et de l’IPL 13. En outre, les cinq premières marques ont contribué à 18% des volumes d’annonces lors des 60 matchs de l’IPL 14. PhonePe, Upstox, Cred, Amazon étaient les quatre autres marques à figurer dans le top cinq des charts.

Selon le rapport, plus de 30 nouvelles catégories sont apparues dans IPL 14. Parmi les nouvelles catégories, les sociétés de courtage en valeurs mobilières ou en actions sont en tête de liste, suivies des teintures capillaires, des tuyaux ou des raccords en PVC, des hôpitaux ou des cliniques et des produits et services automobiles e-com.

