Les volumes d’annonces par match ont augmenté de 19 % lors de la Coupe du monde ICC T20 2021 par rapport à l’édition précédente : rapport

Lors des 45 matchs de la Coupe du monde ICC T20 2021, les cinq premiers annonceurs ont représenté 29 % des volumes publicitaires

La Coupe du monde ICC T20 2021 a connu une croissance de 19 % des volumes de publicités télévisées par match, par rapport à la Coupe du monde ICC T20 2016. De plus, les volumes de publicités lors du match final de l’événement ont augmenté de 16 % par rapport à l’édition précédente, selon les dernières données publiées par TAM Sports, une division de TAM Media Research. Cependant, le décompte des catégories et des marques a diminué au cours de la dernière saison du tournoi de cricket. Lors des deux Coupes du monde T20, le nombre d’annonceurs est resté le même.

Parmi toutes les catégories, le portefeuille e-com a acquis la position de numéro un avec une part de 13% des volumes d’annonces. Outre les smartphones, les quatre autres principales catégories provenaient également du secteur du commerce électronique, notamment l’éducation au commerce électronique, les jeux électroniques et les services financiers électroniques. Les cinq premières catégories ont contribué à une part de 42 % des volumes publicitaires de la Coupe du monde T20 2021.

Lors des 45 matchs de la Coupe du monde ICC T20 2021, les cinq premiers annonceurs ont représenté 29 % des volumes publicitaires. Thinks & Learn est devenu le premier annonceur avec une part de neuf pour cent des volumes d’annonces pendant le tournoi. Les quatre autres principaux annonceurs étaient Reliance Retail, Coca Cola India, Havells India et Netmeds Marketplace. Alors que les cinq premières marques ont contribué à 23 % des volumes d’annonces, Byjus Classes était la marque la plus annoncée, ont ajouté les données.

Il y avait 26 nouvelles catégories lors de la Coupe du monde ICC T20 2021. Parmi les nouvelles catégories, l’ecom-éducation était en tête de liste, suivie de l’ecom-gaming, des services financiers en ligne, de la pharmacie ou de la santé en ligne, des points de vente au détail.

Selon les données partagées par TAM Sports, 78% des annonceurs ont préféré des publicités de 10 à 20 secondes pendant les pauses publicitaires. Alors que 21 % des annonceurs ont opté pour des annonces de plus de 20 secondes, moins de 1 % des annonceurs ont préféré des annonces de moins de 10 secondes.

