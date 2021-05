Les volumes d’annonces télévisées ont augmenté de 39% de janvier à avril 2021: BARC

Les volumes d’annonces télévisées pour janvier-avril 2021 ont atteint un niveau record par rapport aux années précédentes.

Malgré les ravages dévastateurs de la pandémie à travers le pays et de nombreux États déclarant le verrouillage, les volumes de publicité à la télévision continuent à atteindre de nouveaux sommets. Les volumes publicitaires totaux ont augmenté de 39% entre janvier et avril 2021 par rapport à la même période l’année dernière, selon les données fournies par l’organisme de mesure d’audience de la télévision, le Broadcast Audience Research Council (BARC). Fait intéressant, cette croissance est la plus élevée par rapport à la même période des années précédentes.

Sur ce, avril a enregistré les volumes d’annonces les plus élevés au cours des quatre dernières années – avec une augmentation de 107% cette année par rapport à l’année dernière. «La télévision continue d’être résiliente même pendant les périodes les plus difficiles et les données de janvier à avril 2021 rétablissent ce sentiment. Les annonceurs continuent de s’appuyer sur la télévision pour toucher le bon public malgré les limitations et les verrouillages du COVID-19 dans diverses régions du pays. Nous voyons également de nombreux nouveaux annonceurs se tourner vers la télévision au cours de ce trimestre, ce qui renforce le sentiment positif pour le média. » Aaditya Pathak, responsable du partenariat client et de la fonction des revenus, BARC India, a déclaré.

Les volumes d’annonces pour les trois principaux secteurs tels que les produits de grande consommation, le commerce électronique et les équipements de construction ont connu une augmentation en avril 2021 par rapport à 2019 et 2020. Pendant ce temps, les volumes d’annonces pour les biens durables sont stables aux niveaux de 2019. Les produits de grande consommation en avril 2021 ont augmenté de 166% par rapport à 2020. Les marques natives du numérique continuent de contribuer de manière significative à la croissance des volumes d’annonces télévisées, en particulier celles de la catégorie e-commerce. En tant que sentiment positif dans le secteur de la construction, les volumes d’annonces pour la catégorie “ Équipements du bâtiment ” ont affiché une forte croissance de 200% en avril 2021 par rapport à avril 2020.

En ce qui concerne les biens durables, les volumes publicitaires du secteur ont augmenté 4x pour mars et avril 2021 combinés à partir de 2020 et sont 3% supérieurs à 2019. 39 nouveaux annonceurs du secteur des biens durables annoncés en avril 2021, qui n’étaient pas actifs au cours des deux dernières années au cours de la même période. De plus, 58 nouvelles marques ont commencé à faire de la publicité en avril 2021.

