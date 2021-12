Les volumes d’annonces télévisées ont enregistré une croissance de 31% en novembre par rapport aux niveaux d’avant la pandémie: rapport

Le nombre total d’annonceurs s’élevait à 2 911 annonceurs et 4 669 marques en novembre 2021

Les volumes publicitaires télévisés ont enregistré une croissance de 3% en novembre 2021, par rapport à novembre 2020, pour atteindre 156 millions de secondes de volumes publicitaires totaux au cours du mois. De plus, les volumes d’annonces télévisées ont enregistré une croissance de 31% par rapport à novembre 2019, selon le « Rapport BARC THINK – novembre 2021 ». Selon Aaditya Pathak, responsable de la fonction partenariat client et revenus, BARC India, 2021 a été une année intéressante d’un point de vue publicitaire, compte tenu de la dynamique des événements depuis le début de l’année.

«Malgré les défis économiques qui se sont accélérés avec la deuxième vague de Covid 19, les annonceurs traditionnels ont continué d’augmenter leurs dépenses télévisées et les nouvelles marques ont fait confiance au média pour s’assurer qu’elles pouvaient rester connectées avec leur TG. La croissance à deux chiffres des volumes d’annonces enregistrées par les chaînes linguistiques régionales comme le télougou, le malayalam et le bhojpuri indique que les spécialistes du marketing continuent d’explorer fortement le contenu régional », a ajouté Pathak.

Le nombre total d’annonceurs s’élevait à 2 911 annonceurs et 4 669 marques en novembre 2021 avec 19% de nouveaux annonceurs et marques. Il s’agit du plus grand nombre d’annonceurs et de marques de l’année jusqu’à présent. De plus, le mois a vu 14 % d’annonceurs en plus et 13 % de marques en plus par rapport à novembre 2019.

Alors que FMCG a continué de dominer les volumes d’annonces, catégorie BFSI, le commerce électronique a enregistré une croissance de 62 % et 37 % respectivement par rapport à 2020. Le volume total d’annonces du secteur BFSI et du secteur du commerce électronique s’élevait à 3,8 millions de secondes, 15,5 millions de secondes rapport ajouté. En outre, les volumes d’annonces pour la catégorie automobile, textile, vente au détail et accessoires personnels ont été multipliés par deux par rapport à novembre 2019.

Les volumes d’annonces pour les langues régionales ont également enregistré une croissance en novembre. Les volumes d’annonces pour le genre linguistique bhojpuri ont doublé en novembre 2021 par rapport à novembre 2019 pour augmenter de 103 %. Parmi les autres genres, le volume des annonces en marathi et en pendjabi a augmenté de 60 % chacun en novembre 2021 par rapport à novembre 2019. En outre, les volumes d’annonces pour le tamoul, le télougou et l’hindi ont connu une croissance de 30 % par rapport à novembre 2019. D’autre part, le télougou a augmenté de 17 %. %, le malayalam de 13 %, le bhojpuri et l’hindi de 10 % chacun et le pendjabi de 9 %, par rapport à novembre 2020.

